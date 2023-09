Aufsteiger Hörgersdorf erklimmt Tabellenspitze - BSG Taufkirchen verliert erstmals

Von: Tobias Fischbeck

Nicht zu halten: Den pfeilschnellen FCH-Stürmer und Doppeltorschützen Martin Stöckl (2. v. l.) bekam die TSV-Abwehr – hier Alexander Stauch (l.) – nur schwer in den Griff. Torwart Thomas Waltl deckte seinen Kasten ab. Foto: Weingartner © Weingartner

Hörgersdorf grüßt nach dem Sieg in St. Wolfang und der Niederlage des Absteigers Taufkirchen von der Tabellenspitze der Kreisklasse. Forstern und Berglern gewinnen.

FC Forstern schießt Finsing II ab

Da Finsings Reserve in Forstern unterging, haben nun alle Kreisklassisten mindestens einmal verloren. Spielertrainer Dominic Fumelli besorgte die Führung der Gastgeber mit einem direkt verwandelten Freistoß aus knapp 20 Metern (12.). Nur drei Minuten später legte Andreas Ullmann im Nachsetzen das 2:0 nach. In der 36. Minute erhöhte Samuel Agymang auf 3:0, in dem er FCF-Torhüter Tobias Forchhammer überlupfte. Felix Loskot traf nur eine Minute später für Finsing immerhin zum 1:3. Doch nach dem Wechsel stellte Michael Simon im Anschluss an einen Eckball den alten Abstand wieder her (50.). Forsterns Reserve-Coach Benny Wall, der das Spiel beobachtet hatte, sprach von einem „auch in dieser Höhe absolut verdienten Erfolg“.

Erste Saisonniederlage für Taufkirchen gegen Langengeislings Reserve

Langengeislings Reserve hat für eine Überraschung gesorgt und Absteiger BSG die erste Niederlage zugefügt. Zwar ging der Favorit nach zehn Minuten durch Spielertrainer Thomas Bachmaier in Führung. Doch nach seiner Auswechslung wegen eines Muskelfaserrisses (28.) lief bei der BSG nichts mehr zusammen. So traf Geislings Kilian Kaiser, der viel Platz hatte, zum 1:1 (44.). Neun Minuten nach Wiederbeginn drehte der Aufsteiger durch Thomas Perzls Kopfball die Partie – 1:2. Perzl war es auch, der fünf Minuten später nach einem Patzer von BSG-Keeper Julian Korber auf 3:1 erhöhte. Der Anschlusstreffer durch Thomas Götzberger reichte nicht, nachdem sich die BSG durch Thomas Hamburger in der 80. Minute erst eine Zehn-Minuten-Strafe und in der Nachspielzeit in Person von Maximilian Gebhard eine Ampelkarte einhandelte. Zudem haderte Taufkirchen mit einem nicht gegebenen Elfer kurz vor Schluss: „Am Schiedsrichter lag’s nicht. Wir haben uns einfach drei Tore eingefangen und unsere Tore nicht gemacht“, so Trainer Bachmaier.

Berglern schlägt Oberding deutlich

Befreiungsschlag für Berglern: Gegen Oberding glückte der zweite Saisonsieg. Nach einer Viertelstunde brachte Christoph Erhard die Gastgeber per Weitschuss in Führung. „Für ihn freut es mich besonders, weil er auch im Training immer alles gibt“, sagte Trainer Flo Leiner. Danach hatte auch Oberding Chancen. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs glückte Maurice Steck per Kopf schließlich das 2:0 für die Eintracht. Zwar verkürzte Oberding eine Viertelstunde vor Schluss durch den Elfmeter des zuvor gefoulten Christian Werner. Aber in der fünften Minute der Nachspielzeit stellte Luca Wastian den alten Abstand wieder her. Damit nicht genug: Erneut Erhard machte mit dem 4:1 (90.+7) alles klar.

Der TSV Wartenberg dreht Partie gegen Türkgücü Erding

Fünf Minuten vor der Pause vergaben die Gastgeber vom Elfmeterpunkt durch Mehmet Cay die Chance zur Führung, als der Ball an den Pfosten klatschte. Doch sieben Minuten nach Wiederbeginn sorgte Deniz Sari dann doch für das 1:0. Nach einer Stunde aber gelang Tim Schmolmann per Seitfallzieher der Wartenberg Ausgleich. In der 74. Minute gab’s erneut Elfmeter, nun für die Gäste. Diesmal versagten Maxi Härtl die Nerven, er scheiterte am Erdinger Torhüter. Wartenberg ging in der 80. Minute aber doch in Führung. Markus Pöppel drückte den Ball zum 2:1 über die Linie. Nach einer Standardsituation legte Florian Hornauer wenig später per Kopf das 3:1 nach. „Es war ein spannendes und ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Wir waren das effizientere Team und haben gute Moral bewiesen“, sagte TSV-Pressesprecher Thomas Rademacher.

Hörgersdorf feiert vierten Sieg im fünften Spiel gegen St. Wolfgang

Aufsteiger Hörgersdorf ist weiterhin das Überraschungsteam der Liga und feierte den nächsten Sieg. Die Gastgeber vergaben früh die Chance zur Führung, als Sebastian Lory einen Elfmeter über die Latte schoss. Das sollte sich rächen, denn in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ging Hörgersdorf durch Martin Stöckl in Führung. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Erst musste Hörgersdorfs Jozef Popelka mit der Ampelkarte vom Feld (88.), dann sah St. Wolfgangs Steve Oelsner in der ersten Minute der Nachspielzeit Gelb-Rot. Und in der fünften Minute der Nachspielzeit machte erneut Stöckl nach einem Konter zum 2:0 alles klar. „Wir waren die bessere Mannschaft, hatten das Spiel unter Kontrolle. Aber nach dem Rückstand hatten wir keine richtige Chance mehr“, sagte St. Wolfgangs Bernhard Deuschl.

Greckl beschert dem FC Herzogstadt drei Punkte gegen Ottenhofen

Einen harten Kampf hat Ottenhofen dem Favoriten FC Herzogstadt geliefert, wurde aber dafür nicht belohnt. Nach einem besseren ersten Durchgang der Erdinger, in dem keine Tore gefallen waren, dominierte Ottenhofen die zweite Halbzeit. Die Gäste mit Trainer Flo Leininger aber gingen nach 58 Minuten in Führung. Marco Steinberg umspielte den DJK-Torhüter und traf zum 1:0. Nur fünf Minuten später glückte Andreas Lechner der Ausgleich. Er schob auf Höhe des Elfmeterpunktes flach ein. Doch neun Minuten vor dem Ende tütete Christoph Greckl per Hinterkopfball den Erdinger Sieg mit dem 2:1 ein. „Es war bitter für uns, weil wir die zweite Hälfte eigentlich kontrolliert haben. Wir haben uns nur keine guten Chancen mehr herausgespielt“, bedauerte DJK-Abteilungsleiter Benjamin Settles. (Tobias Fischbeck)