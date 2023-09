Fuchs lässt Hohenlinden im Topspiel jubeln - SCBV II holt 0:3-Rückstand auf und verliert dennoch

Zeit zum Flanken für Zornedings Mika Pradl (li.), Hohenlindens Sebastian Ittlinger kommt zu spät. Foto: Stefan Rossmann © Stefan Rossmann

Während der SV Hohenlinden beim TSV Zorneding II als Sieger vom Platz geht, feiern auch der SV Dornach II und der FC Aschheim II drei Punkte.

Fuchs schießt Hohenlinden zum Sieg beim TSV Zorneding II

TSV Zorneding II – SV Hohenlinden 0:2. Torjäger Manuel Fuchs hat den SV Hohenlinden in der Fußball-A-Klasse 6 (München) mit einem Doppelpack zu einem Auswärtssieg geschossen. „Er liegt zwar bei jedem Kontakt am Boden, aber seine Tore waren stark. Das muss man anerkennen“, sagte Zornedings Trainer Rudolf Riedl nach dem Topspiel über den SVH-Matchwinner.

Der erste Streich von Fuchs (48.) erfolgte zu Beginn der zweiten Hälfte, als er einen Eckball problemlos einnickte. In der Schlussphase sorgte der Herliner Angreifer für die Entscheidung, als er seinen Körper gekonnt einsetzte und aus der Drehung mit links abschloss (82.). Für Fuchs waren es die Saisontreffer vier und fünf.

„Unser Gegner war heute einfach cleverer.“

Zornedings Coach Riedl haderte nach dem Schlusspfiff nicht nur mit der eigenen Chancenverwertung, sondern auch mit der Leistung des Schiedsrichters. „Leider hat er eine klare Notbremse in der Anfangsphase nur mit der Gelben Karte geahndet“, so Riedl. „Aber unser Gegner war heute einfach cleverer.“ Allen voran Michael Fuchs mit seinem Doppelpack.

Zorneding II: Stocker, Michaeli, Stadler, Eberhardt, Tieking, Freihaut, Holzmann, Johannsen, Gehart, Maier, Pradl - Hahn, Engstler, Englmann, Rimböck, Dornstädter.

Hohenlinden: Katterloher, Bauer, Frick, Ittlinger, Kirmair, Roß, Kaygisiz, Fuchs, Ficklscherer, Schwinghammer, Muzzillo - Weinberger, Rathke, Prünster.

„Mund abputzen und weitermachen.“

SV Dornach II – SG Anzing II-Parsdorf 2:1. Die Spielgemeinschaft muss weiter auf ihren ersten Saisonsieg warten. „Dornach war die bessere Mannschaft“, fasste SG-Coach Rene Greithanner kurz und knapp zusammen. „Wir waren in beiden Halbzeiten jeweils 20 Minuten gut. Aber das reicht eben nicht“, ergänzte Greithanner, der sich bereits in der Anfangsphase über den ersten Dornacher Treffer ärgern musste (7.). Im zweiten Abschnitt erhöhten die Gastgeber nach einem Steckball durch die SG-Abwehrformation auf 2:0 (47.). Mehr als der Anschluss durch Matthias Hausner (63.) gelang dann nicht mehr. „Mund abputzen und weitermachen“, heißt es nun. „Wir haben noch einiges vor und greifen nächste Woche wieder an“, blickte Coach Greithanner bereits auf die nächste Partie gegen den FC Aschheim II.

SG Anzing/Parsdorf: Sonberger, Stangl, Deutschbein, Eisenhofer, Wünsch, Spyra, Pfänder, Hausner, Munker, Klepsch, Schuster - Pfürmann, Hermes, Rohde, Laufer.

Sieben-Tore-Spektakel in Aschheim

FC Aschheim II – SC Baldham-Vat. II 4:3. Einen wilden Schlagabtausch lieferte sich das Team von Valentin Kaiser mit der FCA-Reserve. Zwischenzeitlich lag der SCBV aussichtslos in Rückstand, steckte nie auf, aber unterlag unglücklich.

„Wir haben uns das Spiel leider in den ersten 15 Minuten versaut.“

„Wir haben uns das Spiel leider in den ersten 15 Minuten versaut“, fasste Kaiser anschließend zusammen. Eine Standardsituation und ein Stellungsfehler bescherten den Baldhamern zwei frühe Gegentreffer (4., 11.). Nachdem der FCA im zweiten Abschnitt ein weiteres Tor zum 0:3 (56.) folgen ließ, schien die Partie gelaufen. „Wir haben uns jedoch nicht aufgegeben. Das muss ich der Mannschaft zugutehalten“, so Kaiser. Niklas Peter (63., 69., 85.) brachte den SCBV II mit drei Treffern quasi im Alleingang zurück in die Partie. Doch die Platzherren machten der Kaiser-Elf den erhofften Punktgewinn nach einer Ecke noch zunichte (88.). (Florian Hennig)

SCBV II: D. Schmidt, Wiester, Blichmann, Nergert, He. Hild, Kuhle, Jungk, Kaltwasser, Peter, M. Schmidt, Deutschmann - Doerfler, Beck, Gelo.