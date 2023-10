Hohenpoldings historischer Sieg – Türkgücü patzt gegen Ottenhofen

Von: Daniela Oldach

Nicht zu bremsen ist hier Hohenpoldings Martin Neudecker von BSG-Kicker Thomas Götzberger (l.). Foto: Dfi © Dfi

Während sich Oberding und Langengeisling II in der Kreisklasse die Punkte teilen, gehen Forstern, Hohenpolding und Herzogstadt als Sieger vom Platz.

„Wir haben versäumt, das 2:0 oder sogar das 3:0 zu machen.“

Die erste Halbzeit gehörte dem TuS. Und die Hausherren gingen gegen Geislings Reserve auch verdient in Führung. Markus Weber passte vorbildlich auf Yannick Schatz, der FCL-Keeper Christian Bernhardt ausspielte und aus spitzem Winkel zum 1:0 traf (40.). Das war aber nur die einzige Chance, die der TuS in ein Tor ummünzte. Zahlreiche Möglichkeiten ließen die Hausherren ungenutzt verstreichen. „Wir haben versäumt, das 2:0 oder sogar das 3:0 zu machen. Ganz klar hätten wir den Deckel schon vorher zumachen müssen. Das ist die einzige Kritik von meiner Seite“, sagte TuS-Trainer Freddy Obermeier. „Und dann kriegst du aus dem Nichts das 1:1, was aber letztlich auch verdient für Langengeisling war, aber auch schade für uns“, analysiert Obermeier. Nach einer Oberdinger Ecke, die jedoch nichts einbrachte, wurde der Ball schnell über die linke Seite gespielt. Bei diesem Angriff machten die Geislinger ordentlich Tempo, der Tus war läuferisch nicht in der Lage, hier mitzuhalten. Und so netzte Elias Mehringer von der Strafraumgrenze aus zum 1:1 ein (76.).

Ottenhofen gewinnt gegen Türkgücü Erding

Nach drei Niederlagen durfte sich Ottenhofen endlich wieder über einen Dreier freuen. Youngster Xaver Schatz brachte die DJK auf die Siegerstraße (16.). Nico Beikirch-Wehking erhöhte kurz darauf auf 2:0 (18.). Gestärkt durch diese schnelle Führung agierten die Ottenhofener selbstbewusster. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Markus Morawietz auf 3:0 Tore (54.). Die Hausherren verkürzten zwar durch Ömer Altinsik auf 1:3 (73.), doch mehr war für die Elf von Benji Tas nicht drin.

Acht-Tore-Spektakel in Forstern

Einen Sechserpack schnürte der FC Forstern gegen den TSV. Dabei hatte die Partie für die Gäste so gut begonnen, denn Markus Unterreitermeier gelang schon nach sieben Minuten die Führung. Zum Mann des Tages im Forsterner Dress avancierte Bastian Keilhacker mit drei Treffern. Tor Nummer eins war der Ausgleich (18.). Ein Doppelschlag von Samuel Agyemang (22.) und Keilhacker (23.) machte schnell die St. Wolfganger Hoffnungen zunichte, denn plötzlich stand es 3:1 für Forstern. Ein bisserl mehr Zeit zwischen seinen beiden Treffern ließ sich Alexander Huber. Zuerst netzte er zum 4:1 ein (31.) und legte durch einen verwandelten Elfmeter das 5:1 nach (44.). Halbzeit zwei verlief auf beiden Seiten ruhiger, die Partie war schon entschieden. Simon Peinelt verkürzte per Strafstoß auf 2:5 Tore (51.), doch Keilhacker machte mit seinem dritten Treffer nach Vorlage von Dominic Masion den 6:2-Endstand klar (90.).

Hohenpolding schlägt Taufkirchen

„Es war ein historischer Sieg, denn es war ja auch das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften“, meinte ein strahlender Hohenpoldinger Spielertrainer Malte Keding, der mit dem 3:0 seiner Elf hochzufrieden war. Torlos wurden jedoch die Seiten in einem von beiden Teams intensiv geführten Spiel gewechselt. „Wir hatten uns die besseren Chancen herausgespielt, aber erst nicht verwertet“, so Keding. Das änderte sich in Runde zwei. Eine Flanke von Michael Schuster drückte Martin Neudecker aus kurzer Distanz über die Linie (51.). Auf der Gegenseite netzte ein BSGler eine Freistoßflanke zum 1:1 ein, doch der Treffer wurden wegen Abseits nicht anerkannt. „War es abseits, war es keins – ich bin mir nicht sicher. Aber so war es Glück für uns“, meinte Keding. Weiter ging es in rasantem Tempo. Ein Freistoß ging noch an die Latte, den Abpraller nutzte Vitus Hörl zum 2:0 (89.). Die Hausherren setzten noch einen Konter. Der mitgelaufene Daniele Eibl nahm einen Querpass an und netzte zum 3:0-Endstand ein (90.). BSG-Akteur Maximilian Gebhard sah die Ampelkarte (88.).

„Es war ein klarer Sieg von Herzogstadt.“

„Es war ein klarer Sieg von Herzogstadt. Und wir haben unsere Chancen einfach nicht genutzt“, musste Finsings Trainer Florian Hack anerkennen. Die Gäste hatten von Beginn an gute Möglichkeiten, die FCF-Keeper Tobias Forchhammer jedoch zunichte machte. Doch gegen Marco Steinberg musste er hinter sich greifen. Steinberg hatte sich aus dem Mittelfeld durchgetankt, die Abwehr stehenlassen und zur Finsinger Führung eingenetzt (7.). Einen Finsinger Ballverlust im Zentrum nutzte Attila Lanzendorfen gnadenlos aus und besorgte mit einem strammen Schuss aus 16 Metern ins rechte untere Eck das 2:0 (19.). Freistehend erhöhte Steinberg nach einer Stunde auf 3:0. Mit einem Freistoß aus 20 Metern „nach einem blöden Foul von uns“, so Hack, machte Dardan Recica das 4:0 (76.). Bei den Hausherren vergaben Marco Simml, Vincent Schäfer und Christopher Biendl ihre Möglichkeiten. (Daniela Oldach)