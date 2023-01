HSG Freising-Neufahrn: Das letzte Fünkchen Hoffnung beim Abstiegskracher gegen Gundelfingen

Von: Bernd Heinzinger

Ausgerechnet für das Kellerduell droht Anna Sophia Mayerhofer – eine der Leistungsträgerinnen der HSG – wegen einer Verletzung an der Wurfhand auszufallen. © michalek

Die HSG Freising-Neufahrn steht in der Landesliga mit dem Rücken zur Wand: Beim Duell mit dem Vorletzten Gundelfingen ist ein Sieg Pflicht, will die HSG die Klasse halten.

Freising – Nach der Niederlage am vergangenen Spieltag sanken für die Handballerinnen der HSG Freising-Neufahrn die Chancen auf einen Verbleib in der Landesliga dramatisch. Für das kleine Fünkchen Hoffnung muss am Samstag, um 14 Uhr (Sporthalle der Luitpoldanlage) unbedingt ein Sieg gegen den TV Gundelfingen her.

HSG Freising-Neufahrn: Leistungskurve zeigt trotz des letzten Tabellenplatzes nach oben

Beide Mannschaften zieren derzeit punktgleich das Tabellenende. Dass der Gegner schlagbar ist, bewiesen die HSG-Frauen beim Auswärtsduell – in Gundelfingen gab es den bislang einzigen Saisonerfolg zu bejubeln. Seitdem sei die Leistungskurve innerhalb der Truppe durchaus ein großes Stück nach oben gegangen, betont Trainer Simon Klawe: „Bei uns herrscht mittlerweile eine höhere Dichte. Die Verantwortung lastet nicht mehr nur auf Anna Sophia Meyerhofer und Melanie Kapser.“

Mindestens auf Augenhöhe präsentierte sich zuletzt Francesca Volz, die mit ihren Würfen aus dem Spiel heraus und zudem ihrer Nervenstärke bei den Siebenmetern glänzte. „Sie übernimmt vorne und hinten Verantwortung“, lobt der Trainer. Neue Stabilität in der Abwehr brachte zudem die Rückkehr von Sandrine Nierhaus. Die erfahrene Akteurin avancierte dort gleich zur Führungsspielerin und macht das Zentrum dicht. Aber auch Luise Schlegel wollte der Coach nicht vergessen: „Sie mauserte sich ebenfalls sehr bei der Defensivarbeit. Bei ihren Abschlüssen gibt es allerdings noch deutlich Luft nach oben.“

HSG Freising-Neufahrn: Leistungsträgerin Anna Sophia Mayerhofer wackelt mit einer Fingerverletzung

Ausgerechnet für das wichtige Duell droht allerdings ein herber Ausfall: Anna Sophia Meyerhofer verletzte sich an einem Finger der Wurfhand. Erst der freitägliche Arztbesuch wird Klarheit darüber geben, ob sie gegen Gundelfingen mit dabei sein kann. Dafür trainierte Carolin Vopel nach ihren Rückenproblemen zuletzt wieder mit – ob sie spielen kann, entscheidet sich nach der Abschlusseinheit.

Spielerisch passe es mittlerweile sehr gut, betont der Trainer. Das große Manko sei aber die Unerfahrenheit der jungen Spielerinnen. „Zuletzt ließen wir uns von der Hektik anstecken und spielten teils übermotiviert.“ Dass man nicht immer Schiedsrichterentscheidungen kommentieren müsse, um danach unnötige Zeitstrafen zu kassieren, sei ein Lernprozess. Klawe fordert daher mehr Cleverness auf dem Feld.

Zwei Punkte gegen Gundelfingen sind Pflicht, und die nötigen Tore sollen die Frauen mit ihrem schnellen Spiel nach vorne erreichen: „Sie sollen die erste und zweite Welle umsetzen und beim Positionsangriff immer die am besten positionierte Frau finden“, wünscht sich Klawe. VON BERND HEINZINGER

