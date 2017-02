Hürzeler trotz Pleite zufrieden: "Spieler haben Hausaufgaben gemacht"

Der FC Pipinsried, Tabellendritter der Bayernliga Süd, hat sein erster Vorbereitungsspiel verloren. Der Landesligist SpVgg Landshut gewann das Spiel auf Kunstrasen in Freising mit 4:2.

Erst seit einigen Tagen befanden sich die beiden Mannschaften in der Vorbereitung, doch trotz schlechter Platzverhältnisse entwickelte sich das Duell der beiden Aufstiegskandidaten zu einem temporeichen Fußballspiel. Die Treffer für den FCP erzielten Ruben Popa (1:1) und Junis Ibrahim (2:2). FCP-Spielertrainer Fabian Hürzeler zeigte sich nach dem Spiel nicht unzufrieden mit der Leistung seines Teams:

„Die Hausaufgaben in der Winterpause haben meine Spieler erledigt. Das Engagement im Training und auch im ersten Testspiel war gut.“ Das nächste Testspiel des FC Pipinsried findet am heutigen Samstag um 13 Uhr in Gersthofen statt. Dann trifft der Bayernligist aus dem Dachauer Hinterland auf den Landesligisten FC Stätzling.

Text: Bruno Haelke

Quelle: fussball-vorort.de