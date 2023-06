Landesligisten verärgert: „Vielleicht treten wir nicht an“ - Boykott gegen Unterhaching II?

Teilen

Neben Meister Sonthofen hielt sich nur Oberweikertshofen (in Weiß) schadlos gegen Unterhaching II. Foto: Dieter Metzler © Dieter Metzler

Die Reserve der SpVgg Unterhaching wurde für kommende Spielzeit regulär in die Landesliga Südwest eingeteilt - zum Unmut der Landesligisten.

Landkreis – Große Aufregung unter den Teams der Landesliga Südwest: Die SpVgg Unterhaching II wird in der kommenden Saison regulär am Punktspielbetrieb der Liga teilnehmen, obwohl sie vor rund einem Jahr nicht einmal existierte.

Gilching-Abteilungsleiter Schwartling wütend: „Damit hat keiner gerechnet“

„Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt, damit hat keiner gerechnet“. Stefan Schwartling ist wütend. Der Abteilungsleiter des TSV Gilching konnte es nicht glauben, als er auf die neue Gruppeneinteilung der Landesliga Südwest blickte. Dort stand auf einmal die SpVgg Unterhaching II notiert. In der vergangenen Saison spielten die Hachinger noch außer Konkurrenz mit, um den verspäteten Rückzug des SC Ichenhausen zu kompensieren. „Wir wurden damals um unsere Zustimmung gebeten. Dabei war nie die Rede davon, dass Unterhaching in der nächsten Saison regulär mitspielt“, berichtet Schwartling.

Er kündigte zunächst rechtliche Schritte an, um dann jedoch wieder zurückzurudern. „Beim letzten Verbandstag wurde der Paragraf 8 der Spielordnung angepasst. Danach dürfen Vereine auf Antrag auch in Verbandsligen eingeteilt werden“, so der Abteilungsleiter. Ein Widerspruch hätte damit keine Chance.

SC Olchings sportlicher Leiter Pöllner schimpft: „Kein Austausch und keine Transparenz mit den Amateurvereinen“

Der Unmut unter den Vereinen ist dennoch groß. „Hier wurden offensichtlich alle Beteiligten der Landesliga Südwest hintergangen“, schimpft Waldemar Pöllner, sportlicher Leiter des SC Olching. In der letzten Saison sei man gefragt worden, ob Unterhaching ohne Wertung mitspielen dürfe, damit die jungen Spieler im Herrenbereich Spielpraxis sammeln könnten. „Auf dieser Basis haben die Vereine zugestimmt, nicht mehr und nicht weniger“, stellt er klar.

„Es ist einfach so, dass es überhaupt keine Kommunikation gibt, kein Austausch und keine Transparenz mit den Amateurvereinen, um die es eigentlich gehen sollte“, schimpft Pöllner. „Es werden hinter verschlossenen Türen Beschlüsse durchgewunken ohne jegliche Rücksicht.“

Schwabmünchen-Abteilungsleiter Thiele: „Ein Schlag gegen alle Vereine“

Auch Germar Thiele ist verärgert. „Das ist ein absolutes Unding meiner Meinung nach. Unterhaching hat sich vor ein paar Jahren mit seiner zweiten Mannschaft aus der Bayernliga zurückgezogen und will jetzt, weil es gerade wieder gut reinpasst, dorthin zurück“, sagt der Abteilungsleiter des TSV Schwabmünchen. „Das ist ein Schlag gegen alle Vereine, die sich mühsam mit viel Engagement, Schweiß und Blut diese Spielklassen erkämpfen müssen“, legt er nach.

„Man sollte sich seine Spielklasse sportlich erarbeiten“, findet auch Markus Bissinger, Abteilungsleiter des FC Ehekirchen. Wären die Partien der Hachinger in der vergangenen Saison gewertet worden, wären sie Erster geworden. Doch oft traten die Gegner nicht mit ihrer besten Elf an oder zeigten kaum Gegenwehr.

Droht ein Boykott? Schwartling: „Vielleicht treten wir zweimal nicht an“

Zurückhaltend äußert sich dagegen Uli Bergmann. „Wir werden erstmal die Spielgruppentagung abwarten, bevor wir ein Urteil abgeben werden“, sagt der sportliche Leiter des SC Oberweikertshofen. Rein geografisch müssten die Hachinger eigentlich in der Südost-Gruppe spielen. Da sie ihre Heimspiele jedoch auf dem Platz des FC Emmering austragen werden, sind sie in der Südwest-Gruppe zumindest aus diesem Blickwinkel gut aufgehoben.

„Da melden sie eine neue Mannschaft und haben nicht mal einen Platz“, wettert Schwartling. Er überlegt sogar einen Boykott. „Vielleicht treten wir zweimal nicht an“, sagt der Gilchinger. Das ist aber auch wohl abhängig vom Verhalten der anderen Vereine. (TOBIAS HUBER)