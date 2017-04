FC Ismaning bekommt die Kurve

<!-- mediasuite internal html copy --><p>Um fünf vor Zwölf hat der FC Ismaning den Bock umgestoßen. Der bedrohlich nahe an die Abstiegszone heran gerutschte Fußball-Bayernligist gewann beim TSV Kottern 1:0 (0:0) und hat sich durch das kleine Endspiel wieder sechs Zähler Abstand zum ersten Relegationsplatz verschafft.</p><p>Die Ismaninger waren gewarnt, nachdem Kottern in der vergangenen Woche den FC Unterföhring am Rande der Niederlage hatte. Diesmal aber zeigte die Mannschaft des FCI einen anderen Spielcharakter. Die Ismaninger kämpften um jeden Zentimeter Platz und machten diesmal im defensiven Spiel so gut wie keine Fehler.</p><p>Das Heimteam hatte vor den 450 Zuschauern nicht viel mehr zu bieten als lange Bälle, die doch recht planlos nach vorne geschlagen wurden. So ergab sich zu der Tabellensituation der beiden Teams passend ein eher überschaubares Spiel mit wenigen Torszenen. Der FCI war dabei die etwas aktivere Mannschaft und hatte auch die einzige Großchance des ersten Durchgangs. Manuel Ring traf die Latte und Mijo Stijepic brachte den Abpraller dann nicht im Tor unter.</p><p>Nach dem Seitenwechsel geriet das Kotterner Tor noch mehr in Bedrängnis und der Ball zappelte auch im Netz. Beim ersten Treffer von Malcom Olwa-Luta hatte der Schiedsrichter eine Abseitsstellung erkannt. Nicht alle Ismaninger sahen dies auch so. Nichts mehr zu diskutieren gab es dann in der 58. Minute, als der sieben Minuten zuvor eingewechselte Muhammed Aladdinoglu zum Helden des Abstiegsendspiels wurde.</p><p>Auf dem linken Flügel ließ Altmeister Mijo Stijepic zwei Mann aussteigen und fand Aladdinoglu, dessen Schuss abgefälscht und damit unhaltbar wurde. Endlich hatte die Mittelfeldreihe wieder für ein Tor gesorgt, denn genau diesen Druck aus der zweiten Reihe vermisste Trainer Xhevat Muriqi in den letzten Spielen.</p><p>Mit der Führung im Rücken bekamen die weiterhin defensiv gut arbeitenden Ismaninger mehr Konterräume, aus denen sie nichts weiter machten. Ismaning verpasste die Vorentscheidung und musste deshalb bis zum Schlusspfiff zittern.</p><p>In der Nachspielzeit wackelte der so unendlich wichtige Sieg noch einmal bei der einzigen Kotterner Großchance der gesamten Partie, aber der aus kurzer Distanz abgefeuerte Ball ging am Tor vorbei. Xhevat Muriqi warnt nun vor zu viel Zufriedenheit. Der FC Ismaning habe weiter noch nichts erreicht und könne nun mit weiteren Siegen den Abstiegskampf bis zur letzten Minute der Saison abwenden. Sechs Punkte Abstand nach hinten ist die Basis, um sich abzusetzen. </p>TSV Kottern – FC Ismaning 0:1TSV Kottern: Eberle, Kaya (81. Landerer), Miorin, Liebherr (66. Hänsle), Fichtl, Purschke, Jocham, Penz, Celik, Feneberg, Volland (71. Mangler) - Trainer: SiegfanzFC Ismaning: Preußer, Ehret, Steinacher, Beck, Siedlitzki, Ring (83. Dankic), Siebald, Killer, Buch (51. Aladdinoglu), da Costa Barros (53. Olwa-Luta), Stijepic - Trainer: MuriqiSchiedsrichter: Grimmeißen (Löpsingen) - Zuschauer: 238Tore: 0:1 Aladdinoglu (58.)

Quelle: fussball-vorort.de