Ismaning-Coach Elfinger: "Kein finales Spiel"

Duell der Tabellennachbarn

+ © Leifer Der FCI will in Traunstein die Wende herbeiführen. F: Leifer © Leifer

In der Tabelle der Fußball-Bayernliga belegen der FC Ismaning und der FC Traunstein mit jeweils 20 Punkten die beiden hinteren Relegationsplätze. Am Samstag (16 Uhr) treffen die beiden Tabellennachbarn in Traunstein aufeinander, allerdings mit höchst unterschiedlichen Gemütslagen.