Ismaning: Die ersten sechs Spieler haben verlängert

Mit einer Woche Verspätung startet der FC Ismaning nun definitiv in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Bayernliga. Nach der Absage der Vorwoche wartet mit dem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg (Samstag, 14 Uhr) eine Wundertüte.

Die erste offene Frage des Spiels ist der Ort. Ismanings Technischer Leiter Florian Hahn geht davon aus, dass die Partie im Stadion an der Leuchtenbergstraße ausgetragen werden kann. Sollte es kurzfristig aber noch einmal stark regnen, könnte es zu einer Verlegung auf den Kunstrasenplatz im Sportpark kommen. Die zweite offene Frage ist dann die Aufstellung der Regensburger, die schwerer vorhersehbar ist als die nächsten Lottozahlen. Am vergangenen Wochenende gewann die Reserve des Drittligisten 6:1 gegen Schwabmünchen und führte da schon 5:0 nach 39 Minuten. Der eine oder andere Spieler, der da den Unterschied machte, dürfte diesmal aber wieder mit dem Kader der Ersten Mannschaft unterwegs sein.

Der FC Ismaning startet nun den zweiten Teil der Saison mit noch drei Punkten Abstand zur Abstiegsrelegation. Florian Hahn gibt deshalb den Matthias Sammer aus dessen Zeiten beim FC Bayern: „Die Mannschaft ist vom Klassenerhalt überzeugt und ich bin der Mahner.“ Er betont aber auch, dass der FCI von der Qualität des Kaders her Klasse halten sollte. Parallel zu der heißen Saisonphase kommt Florian Hahn bei den Kaderplanungen auch voran. Er hat in den vergangenen Tagen sechs mündliche Zusagen für die kommende Saison bekommen und wird das nun am Wochenende schriftlich mit diesen Spielern fixieren. Namen möchte der Technische Leiter erst nennen, wenn die Tinte getrocknet ist. Mit diesem Zwischenstand ist der Sportliche Leiter zufrieden, „auch wenn ich natürlich gerne schon etwas weiter wäre“.

Voraussichtliche Aufstellung: Hipper – Beck, Ehret, Tomasevic, Grill – Buch, Killer – Siebald, Fischer, Ring – Stijepic.

Text: Nico Bauer

Quelle: fussball-vorort.de