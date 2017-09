Ismanings Talente kämpfen sich immer besser ins Team

Die Serie von drei Auswärtsspielen in Serie endet für den FC Ismaning am Samstag mit dem Gastspiel in Hankofen (16 Uhr), wo nach zwei Unentschieden gegen den TSV 1860 II und Landsberg nun ein Sieg folgen soll, um den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern.

In der Tabelle belegt Hankofen mit Rang 14 den ersten Relegationsplatz und hat auch nur zwei Punkte Rückstand auf die Ismaninger. FCI-Trainer Rainer Elfinger weiß genau, dass Remis wie in den letzten Partien nicht wirklich helfen, um sich Luft nach hinten zu verschaffen. „Mit einem Unentschieden wird sich diesmal keiner zufriedengeben“, sagt Elfinger, der mit seiner Mannschaft in der extrem ausgeglichenen Bayernliga den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht verlieren möchte. Derzeit liegen der zwischen dem Fünften Schwaben Augsburg und dem Vorletzten Kornburg bei acht Punkten Unterschied 14 Mannschaften beisammen.

Zuletzt in Landsberg musste Elfinger bei der Aufstellung ziemlich zaubern und kann nun eher dezente Entwarnung geben. Hinter den beiden Stürmern Mijo Stijepic und Nazif Hajdarovic stehen noch immer dicke Fragezeichen. Dafür ist zumindest Nils Ehret wieder dabei, während Clemens Kubina (berufliche Fortbildung) weiterhin ersetzt werden muss. Auch Michael Marinkovic ist fraglich für das Spiel vor den Toren Straubings.

Das Spiel in Landsberg bot einigen Spielern aus der eigenen Jugend die Möglichkeit, sich in der Bayernliga zu beweisen. „Auch diesem haben wieder Junge die Option, von Anfang an zu spielen. Mit Maximilian Zeisl und Oliver Stefanovic war Elfinger in Landsberg durchaus zufrieden, auch wenn die Aufsteiger aus dem Jugendbereich auf dem hohen Bayernliga-Niveau immer noch den einen oder anderen Fehler machen. Adrian Joszt sammelte unterdessen Pluspunkte mit der Vorarbeit zum Fast-Siegtreffer in der letzten Minute. Der Coach macht deutlich, dass Einsätze bei ihm nicht am Alter der Spieler hängen: „Bei mir spielen die, die auf dem Platz einen guten Job machen.“

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Zeisl, Ehret, Siedlitzki – Soave, Killer, Siebald, Ring, Stefanovic (Marinkovic) – Fischer, Stijepic (Auerweck).

Quelle: fussball-vorort.de