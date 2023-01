Jakobus von Boch überrascht als Südbayern-Meister

Von: Ludwig Stuffer

Mit der Bronzemedaille im Hochsprung rundete Jakobs von Boch seine mehr als vorzeigbare Meisterschaftspremiere ab. © Ludwig Stuffer

Bei den Südbayerischen Meisterschaften der U20 und U16 überraschte Jakobus von Boch (SG Hausham) mit einem Titel und der Bronzemedaille.

Landkreis – Die Landkreis-Leichtathleten von der LG Oberland bewährten sich bei den Südbayerischen Hallen-Meisterschaften der Jugend U20 und U16 in München mit einer Gold- und einer Bronzemedaille. In der Münchner Werner-von-Linde-Halle im Olympiapark ermittelten die besten Athleten aus Oberbayern, Schwaben und Niederbayern ihre neuen Titelträger.

Dabei leuchtete ein ganz neuer Name in den Siegerlisten dieser Titelkämpfe: Mit Jakobus von Boch von der SG Hausham ging ein bislang unbekannter Athlet im Trikot der LG Oberland an den Start. Der Schlierseer präsentierte sich bei seinem großen Meisterschaftsdebüt von seiner besten Seite und landete im Weitsprung der M15 bei ausgezeichneten 5,79 Metern. Im Finale wurde er schließlich souverän neuer südbayerischer Meister, deutlich vor Jonas Henne vom TSV Gräfelfing mit 5,54 Metern. Mit seiner bayerischen Jahresbestleistung klettert der Neuling schon jetzt weit nach oben in der aktuellen deutschen Jahresbestenliste: Hinter dem Führenden Max Leon Graichen vom SV Halle belegt der Landkreis-Athlet den 25. Platz. Zweifelsohne ist bei ihm noch eine ganze Menge Luft nach oben drin.

Auch im Hochsprung zeigte der Jugendliche ein gutes Debüt: Mit 1,64 Metern verbuchte er die Bronzemedaille. Den Titel gewann der letztjährige süddeutsche Meister Henri Schäfer vom TSV Ottobrunn mit 1,80 Metern vor Aaron Kerling vom ASV Piding (1,73 Meter). Entdeckt wurde das Sprungtalent von Trainer Matthias Bauer beim letztjährigen LGO-Sportfest. „Ich habe mich gewundert, was da für ein Athlet mit einem echten Schuss im Fuß mitmacht, weil er so enorme Sprungkräfte zeigte“, sagt Bauer. Deshalb nahm er das Talent unter seine Fittiche. Mit Erfolg wie sein Abschneiden bei diesen Titelkämpfen nun zeigt. Leicht getrübt wurde das Abschneiden durch einen Fehlstart im 60-Meter-Sprint.

Ebenfalls im Trikot der LG Oberland ging Laura Klett vom TuS Holzkirchen bei den W15 an den Start. Dort erreichte die 14-Jährige das Kugelstoß-Finale. Mit dem Drei-Kilogramm-Wurfgerät verbuchte sie mit 9,75 Metern eine neue persönliche Hallen-Bestmarke und belegte den fünften Platz. Gold ging an Chiara Wildner von der LG Sempt mit der neuen deutschen Jahresbestleistung von 13,72 Metern vor Johanna Guggemoos von der LAG Garmisch-Partenkirchen mit 11,58 Metern. Sechste wurde sie zugleich im C-Finale über 60 Meter mit 8,70 Sekunden. Bereits im Vorlauf erzielte sie einen neuen persönlichen Rekord mit 8,67 Sekunden. sl