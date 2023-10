Aufgemotzter Absteiger: Jochen Jaschke unterstützt das Trainerteam des ASV Dachau

Jochen Jaschke wird dem ASV Dachau „hoch qualifizierten Input“ geben. © Meyer Jürgen

Erstes Spiel für Jochen Jaschke: Gegen den BC Attaching betreut den ASV Dachau ein neues Gesicht – gelingt ein erfolgreicher Einstieg?

Attaching – Die Attachinger strotzen nach ihrem 1:1 beim Tabellenzweiten SV Manching vor Selbstvertrauen. Selbst einige krankheitsbedingte Ausfälle trüben die gute Laune beim BCA nicht. Allerdings muss Trainer Enes Mehmedovic seine Startelf für die Partie gegen den ASV Dachau (Sonntag, 15 Uhr) umbauen.

Jaschke steht beim ASV Dachau an der Seitenlinie

Der Absteiger hat sein Trainerteam aufgemotzt. Jochen Jaschke, langjähriger Coach des Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld, steht der Mannschaft vorerst bis zur Winterpause zur Seite. „Jochen wird das Trainerteam mit hoch qualifiziertem Input unterstützen“, ist Gäste-Abteilungsleiter Michael Dietrich überzeugt. Damit erhalten Maximilian Bergner und Christoph Krüger Hilfe. Die beiden Spieler hatten nach dem Rücktritt von Manuel Haupt interimsweise übernommen. Da der 41-jährige Jaschke ab sofort an der Seitenlinie stehen wird, können sich Bergner und Krüger während der Partien wieder auf ihre eigenen Leistungen konzentrieren. Ob die Maßnahme erfolgreich ist, wird der BC Attaching herausfinden.

Marvin Haug wird das Duell sehr wahrscheinlich verpassen. Maximilian Tessner und Lukas Hübner haben ihren Urlaub zwar so gelegt, dass sie für das Spiel einsetzbar sind. Ob alles wie geplant klappt, ist allerdings offen. Sicher ist, dass Mehmedovic in der Abwehr wechseln wird. Ein Kandidat für einen Innenverteidigerposten ist Leon Klingseisen. „Ich könnte auch Daniele Chezzi aus dem Mittelfeld zurückziehen. Mal schauen, wie wir es angehen“, sagt der BCA-Coach.

„Ich rechne mit einem 50:50-Spiel.“

Die Attachinger werden sich vor dem ASV nicht verstecken. „Sie gehören eigentlich weiter nach oben. Aber ich rechne am Sonntag mit einem 50:50-Spiel“, so Mehmedovic. Knüpfen die Attachinger an ihre jüngsten Auftritte an, ist mit ihnen zu rechnen. Doch auch der ASV ist im Aufschwung – nicht nur wegen des Trainerwechsels. Am Wochenende fehlten nur wenige Minuten, um dem FC Schwabing die erste Saisonniederlage zuzufügen. Am Ende standen die Dachauer aber doch mit leeren Händen da. (Moritz Stalter)