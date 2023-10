Kadiric trifft für den TSV Grünwald vierfach - Pullach schwach

Teilen

Mann des Spieltags: Jasmin Kadiric zeigte sich für Grünwald treffsicher. Foto: verein © verein

Während Spitzenreiter Grünwald den nächsten Dreier einfährt, gewinnen in der Landesliga Südost auch der FC Unterföhring und die SpVgg Feldmoching.

München – So richtig kann es niemand erklären, aber der neue Trainer Rainer Elfinger hat aus dem Wackelkandidaten TSV Grünwald eine Spitzenmannschaft geformt. Das 5:1 gegen den TSV Ampfing hatte für den 56-jährigen Pädagogen auch noch eine besondere Bedeutung, da er in den zwei vergangenen Jahren in Ampfing als Übungsleiter fungierte.

TSV Grünwald souveräner Tabellenführer der Landesliga Südost

Die Grünwalder haben nach 14 Spieltagen bereits sechs Punkte Vorsprung auf die Verfolger und feierten beim Heimsieg einen Akteur, dem ein besonderes Kunststück gelang: Jasmin Kadiric katapultierte sich als vierfacher Torschütze zum absoluten Matchwinner. Der 26-jährige war nach einem kurzen Gastspiel beim SV Heimstetten nach Grünwald gewechselt und traf bisher insgesamt fünfmal für den souveränen Spitzenreiter.

Der FC Unterföhring schießt Traunstein ab

Der FC Unterföhring bleibt dem Tabellenführer auf den Fersen und schickte den SB Traunstein mit einer 5:0-Packung zurück in den Chiemgau. Nach einem holprigen Saisonstart kommt das neuformierte Team vom „FCU-Dauerbrenner“ Andreas Faber immer besser in Fahrt. Die Gäste, die mit Aufstiegs-Ambitionen in den Münchner Norden gereist waren, enttäuschten auf der ganzen Linie. Jakob Klaß (44. und 48.), Clovis Tokoro (40.), Marvin Kretzschmar (71.) und Maick Antonio (73.) erzielten die Treffer für den Tabellenzweiten.

Befreiungsschlag für die SpVgg Feldmoching

Genau 40 Jahre mussten die Freunde der SpVgg Feldmoching auf den Wiederaufstieg in die Landesliga warten. Für Trainer Helmut Leidenberger steht nach einem großen personellen Umbruch aber fest: „Unser Minimalziel bleibt der Klassenerhalt.“ Der Start war holprig, auch bedingt durch viel Verletzungspech, aber jetzt gelang dem Aufsteiger ein echter Coup: Die Feldmochinger fertigten den SV Pullach mit 4:1 ab und verschafften sich etwas Luft in der Abstiegszone. Nach zuletzt zwei Unentschieden und drei Niederlagen, bedeutete dieser Heimsieg einen Befreiungsschlag. Dabei ging der Ex-Bayernligist aus Pullach bereits nach neun Minuten durch Robin Hoffman in Führung. Die Feldmochinger kämpften sich zurück: Moritz Halle (42.), ein Doppelpack von Said Magomedov (50. und 62.), sowie das 4:1 von Dogukan Numcu (88.) beendeten die sportliche Durststrecke der Feldmochinger. (Klaus Kirschner)