Kalichman klagt: "Das war typisch"

TSV Eching - In der Rückrunde möchte der TSV Eching mit aller Macht gegen die Abstiegsrelegation ankämpfen. Im ersten Testspiel zeigte der Landesligist mit seinem neu formierten Sturm zumindest schon einmal, dass er das Potenzial dazu haben dürfte.

Das 1:3 beim Bayernligisten FC Ismaning war am Ende durchaus schmeichelhaft für den Favoriten. Der Einstand der beiden Offensiv-Neuzugänge, Alpay Özgül und Manuel Stangl, war vielversprechend. Özgül schoss auch den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Stangl verpasste beim Stand von 1:2 seinen Einstandstreffer durch einen Lattenknaller. Zudem scheiterte Christian Trasberger am Pfosten. Angesichts einiger guter Chancen wäre auch ein 3:3 in Ordnung gegangen. Einziger Problempunkt war wieder die Defensive. Alle Gegentreffer fielen nach kapitalen Patzern der Echinger.

„Das war fast schon wieder typisch für unsere Spiele der Vorrunde“, sagte später Trainer Willi Kalichman. Er bewertete es aber positiv, dass sein Team bis auf ein Missverständnis beim 1:3 in der zweiten Hälfte keine Torchance zuließ. Auch der die gesamte Vorrunde verletzte Raphael Schneider hatte rechts in der Viererkette gute Ansätze. Eching hat mehr Alternativen und Möglichkeiten als in der Vorrunde.

Text: Nico Bauer

Quelle: fussball-vorort.de