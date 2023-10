„Setzen uns zu selten in Eins-gegen-Eins-Duellen durch“ – Kammerbergs Offensivflaute soll enden

Teilen

Kann die SpVgg Kammerberg gegen die SC Grüne Heide endlich wieder eine gelungene Offensivaktion bejubeln? © Jürgen Meyer

Kleines Krisenduell: Während die SpVgg Kammerberg in den letzten zwei Partien kein Treffer erzielt, ist die Grüne Heide seit vier Spielen sieglos.

Kammerberg – Nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Spielen hat die SpVgg Kammerberg ihre Erwartungen runtergeschraubt. Dem Tabellensechsten reicht am heutigen Samstag (15 Uhr) beim SC Grüne Heide eine Leistungssteigerung, um glücklich zu sein. Die braucht es vor allem im Spiel im letzten Drittel.

Kammerberg ist die drittschwächste Offensive der Bezirksliga Nord

„Wir setzen uns zu selten in Eins-gegen-Eins-Duellen durch“, hatte Spielertrainer Matthias Koston vor zwei Wochen bemerkt. Besser wurde es seitdem nicht. Auch gegen den TSV Gaimersheim (0:0) blieb sein Team ohne eigenen Treffer – zum dritten Mal in den vergangenen vier Partien. Insgesamt stehen 16 Tore in 13 Matches in der Bilanz. Nur Eching und Aschheim haben noch seltener eingenetzt. Da hilft es auch nichts, dass die SpVgg wenige Gegentore kassiert. Denn wer dreifach punkten möchte, muss vorne treffen.

Das tut in dieser Saison einzig Jonas Grundmann beständig, wobei beim Fünf-Tore-Mann in den vergangenen Wochen ebenfalls Flaute herrschte. Der Ausfall des Freistoßschützen Alexander Nefzger macht sich ebenfalls bemerkbar. Nefzger wird nach einer Operation am Fuß länger zuschauen müssen. Auch sein Bruder Thomas muss verletzungsbedingt passen – ebenso wie Darvin Knetemann und Ivan Rakonic.

„Häusler hat Qualität, der Dreh- und Angelpunkt ist allerdings Thomas Niggl.“

Der Gegner aus Ismaning hat ebenfalls nur eine seiner letzten fünf Partien gewonnen. Und auch beim SC Grüne Heide hängt viel vom Toptorjäger ab. Der Unterschied zu den Kammerbergern ist, dass Christian Häusler bereits elfmal erfolgreich war – und damit die Torschützenliste der Liga anführt. Zuletzt stand bei Häusler allerdings häufiger die Null. „Häusler hat Qualität, der Dreh- und Angelpunkt ist allerdings Thomas Niggl“, sagt SpVgg-Spielertrainer Koston. Wenn es den Kammerbergern gelingt, de Aktionsradius des Ex-Echingers einzuschränken, bekommt Häusler weniger Bälle. Und damit steigen die Chancen auf einen Sieg der SpVgg. (Moritz Stalter)