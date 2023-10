Gruppe 13: Kantersieg für die SG Tegernseer Tal

Kantersiege für Fischbachau und die SG Tegernseer Tal - Irschenberg unterliegt im Zehn-Tore-Duell

Teilen

Andreas Rohnbogner von der SG Tegernseer Tal freut sich über die „genutzten Chancen“ seiner Mannschaft. © Muriel Breu

Viele Tore in der A-Klasse: Während die SF Fischbachau und der TSV Schliersee deutlich gewinnen, reichen Irschenberg vier Treffer nicht zum Sieg.

Landkreis – In der A-Klasse setzt sich der TSV Schliersee in der Gruppe 14 gegen den FC Deisenhofen IV durch. Fischbachau läuft wie auch die SG Tegernseer Tal und die SG Waakirchen/Schaftlach seinen Erwartungen hinterher. Das Derby zwischen Wall und Hartpenning in der A-Klasse 13 endete mit einem Spielabbruch (s. Bericht rechts).

Gruppe 12: Siege für Weyarn und Egling-Straßlach

„Wir waren klar feldüberlegen, haben uns aber zu wenige Chancen erarbeitet.“

Ein einseitiges, aber dennoch spannendes Duell bekamen die Zuschauer zwischen dem TSV Weyarn und dem SV Arget zu sehen. Weyarn war von Beginn an feldüberlegen und ging in einer chancenarmen ersten Halbzeit durch einen Freistoßtreffer von Christian Wacker in Führung. Auch im zweiten Abschnitt kontrollierten die Klosterdörfler das Spiel, das nach zwei Zeitstrafen zunehmend hektisch wurde. Mit dem ersten Torschuss kam Arget zum Ausgleich, doch Christoph Schreiner gelang in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch der Siegtreffer für den TSV. „Wir waren klar feldüberlegen, haben uns aber zu wenige Chancen erarbeitet und die Konter nicht ordentlich zu Ende gespielt“, resümiert TSV-Trainer Sepp Limbrunner. „Am Ende war der Sieg hochverdient.“ (Thomas Spiesl)

Tore: 1:0 Wacker (38.), 1:1 Köstler (84.), 2:1 Schreiner (90.+6) Zeitstrafen: Celik (70./ Weyarn), Schmid (73./ Arget).

„Es war ein wildes Spiel. Insgesamt haben wir hinten zu viele Fehler gemacht.“

Ein wahres Torfestival lieferten sich die Sportfreunde Egling-Straßlach und der TSV Irschenberg. Die SF führten zweimal mit zwei Toren Vorsprung, beide Male kämpften sich die Irschenberger mit einem Doppelpack zurück. Vor der Pause trafen Andreas Veigel und Stefan Moser zum zwischenzeitlichen 2:2, nach dem Seitenwechsel egalisierten Moser und Florian Spindeldreher erneut. Für die Entscheidung sorgte der Tabellenführer in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 5:4. Das 6:4 fiel mit dem Schlusspfiff, als die Irschenberger alles nach vorne geworfen hatten. „Ein Unentschieden wäre verdient gewesen, es wäre sogar ein Sieg möglich gewesen“, sagt TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. „Beim Stand von 4:4 waren wir sogar am Drücker, und Egling hat auf Zeit gespielt. Es war ein wildes Spiel. Insgesamt haben wir hinten zu viele Fehler gemacht.“ (Thomas Spiesl)

Tore: 1:0 Dissinger (32.), 2:0 Dissinger (35.), 2:1 Veigel (43.), 2:2 Moser (43.), 3:2 Dissinger (44.), 4:2 Dissinger (56.), 4:3 Moser (66.), 4:4 Spindeldreher (74.), 5:4 Gämmerler (90.+5), 6:4 Schuster (90.+8).

Gruppe 13: Kantersieg für die SG Tegernseer Tal

„Heute ist es einfach mal gut gelaufen für uns.“

Ein Spiel wie nach Maß für die SG Tegernseer Tal. „Heute ist es einfach mal gut gelaufen für uns“, freut sich Andreas Rohnbogner, Trainer der SG Tegernseer Tal. „Auch weil wir unsere Chancen genutzt haben.“ Nach Treffern von Dominik Mittermaier, Andreas Kaulfersch und Markus Mehmel konnten die Tegernseer zur Pause auf einen komfortablen 3:0-Vorsprung bauen, ehe zwei weitere Tore im zweiten Abschnitt den 5:0-Kantersieg über die SG Waakirchen/Schaftlach perfekt machten. „Es war eine Topleistung von uns“, meint Rohnbogner. „Es hätte sogar höher ausfallen können.“ (Markus Eham)

Tore: 1:0 Mittermaier (4.), 2:0 Kaulfersch (16.), 3:0 Mehmel (21.), 4:0 Fancelli (51.), 5:0 Boltomatis (73.).

Reserve des FC Real Kreuth schlägt Genclikspor Tölz

Das Unternehmen Wiedergutmachung ist aus Sicht des FC Real Kreuth II geglückt. Nach der 1:4-Pleite im Hinspiel behielt Kreuth zu Hause gegen Genclikspor Tölz mit 2:1 die Oberhand. Colin Hecht den FC in Führung gebracht, kurz vor Schluss sorgte Ludwig Hofbauer für die Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer von Fikret Yildirim in der Nachspielzeit kam zu spät. (Markus Eham)

Tore: 1:0 Hecht (53.), 2:0 Hofbauer (87.), 2:1 Yildirim (90.).

Viele Tore in Gruppe 14

„Ich bin heilfroh, dass wir endlich wieder gewonnen haben.“

Die Erleichterung war Fischbachaus Trainer Thomas Gschwendtner deutlich anzumerken: „Ich bin heilfroh, dass wir endlich wieder gewonnen haben“, gibt er zu. Er hatte allen Grund zur Freude, denn mit 7:0 fertigten seine Schützlinge den SV Parsberg ab. Für Fischbachau war es der erste Dreier nach zuletzt vier Pleiten in Serie. Bereits zur Pause führten die SF-Kicker klar mit 4:0. „Das Ergebnis ist nicht so, wie wir uns das erhofft haben“, räumt Parsbergs Sebastian Hart ein. „Aber durch individuelle Fehler haben wir uns das selbst eingebrockt.“ (Markus Eham)

Tore: 1:0 Wagner (3.), 2:0 Bucher (26.), 3:0 Trickl (29.), 4:0 Limbrunner (36.), 5:0 Kaffl (55.), 6:0 T. Kalb (68./Eigentor), 7:0 Kraushofer (83.).

Der TSV Schliersee entführt drei Punkte aus Deisenhofen

Die Zuschauer in Deisenhofen sahen ein ausgeglichenes Spiel – mit dem besseren Ende für Schliersee. „Wir haben die Tore zur richtigen Zeit geschossen“, sagt Schliersees Abteilungsleiter Patrick Quinz. Sebastian Widl und Peter Fischer trafen vor der Pause. Dann bescherte ein Doppelpack von Marinus Köll sogar eine 4:1-Führung. Der Treffer zum 2:4 von Deisenhofens Mert Konya bedeutete nur Ergebniskosmetik. (Markus Eham)

Tore: 0:1 Widl (14.), 0:2 Fischer (25.), 1:2 Konya (51.), 1:3/1:4 Köll (52., 87.) 2:4 Konya (90.).

„Die erste war die schlechteste Halbzeit, die wir in dieser Saison gespielt haben.“

Marcus Huber ist nicht zufrieden gewesen. „Gerade die erste war die schlechteste Halbzeit, die wir in dieser Saison gespielt haben“, ärgert sich der Trainer des SC Wörnsmühl. „Wir haben keinen guten Tag erwischt.“ Dabei hatte sich sein Team nach der starken Leistung gegen Schliersee viel vorgenommen. Doch Türk Spor entpuppte sich als zäh. „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung“, bestätigt Haushams Marik Stettinger. Dem 1:0 durch Ferhat Aksoy folgte unmittelbar nach der Pause das 2:0 durch Emre Özdemir. Benedikt Weihrauchs 1:2 gab den Gästen Hoffnung, doch Hausham setzte sich knapp mit 2:1 durch. (Markus Eham)

Tore: 1:0 Aksoy (36.), 2:0 Özdemir (47.), 2:1 Weihrauch (59.).