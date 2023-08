Kein Flutlicht mehr in Schwaig - Partie gegen den TSV Kastl für 15 Minuten unterbrochen

Banger Blick: Der Kopfball des Kastlers Raphael Kamhuber (Nr. 5) landet am Innenpfosten, den zurückspringenden Ball schnappt sich dann Schwaigs Torwart Franz Hornof. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Die Schwaiger Aufholjagd gegen den TSV Kastl wird mit einem Punkt belohnt. Dabei wäre fast noch ein Sieg herausgesprungen, bis das Flutlicht dem FC in die Quere kommt.

Schwaig – 2:2 (0:2) trennten sich am Freitagabend der FC Schwaig und der TSV Kastl. Dabei wussten beide Teams beim Abpfiff nicht, ob sie sich über den einen Punkt freuen sollten oder nicht. Die großen Gewinner waren sicherlich die 229 Zuschauer, die ein umkämpftes sowie sehr unterhaltsames Match sahen, mit allem, was der Fußball zu bieten hat: Emotionen, umstrittene Schiedsrichterentscheidungen, tolle Tore und jede Menge Spannung.

Spielertrainer Held beginnt für Ascher

Beim Gastgeber ersetzte Coach Ben Held Urlauber Raffi Ascher, sonst lief die gleiche Elf auf wie in Neufraunhofen. Gerade mal 60 Sekunden waren gespielt, als Vincent Sommer aus 18 Metern drüber schoss. Auf der Gegenseite kam Pascal Linhart nach einer Ecke zum Kopfball, traf aber unter Bedrängnis nur den rechten Pfosten, so dass Franz Hornof im Schwaiger Tor klären konnte.

0:2-Rückstand zur Pause

In der 11. Minute die Gäste-Führung: Hornof spielte den Ball flach in den Fuß von Maxi Buchauer, der 20 Meter vor dem eigenen Tor getackelt wurde und zu Boden ging. Marco Unterholzner schaltete am schnellsten, spielte den Ball in den Lauf von Sebastian Spinner, der frei vor Hornof keine Mühe hatte, einzuschießen. Trotz der Schwaiger Proteste wertete Schiedsrichter Hendrik Hufnagel das Einsteigen gegen Buchauer als regelkonform. Kastl war nun obenauf und hatte drei Minuten später durch Spinner die nächste Chance, doch Hornof entschärfte den Schuss aus acht Metern halblinker Position.

Held zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern schön an der Mauer, aber auch am Tor vorbei. In der 31. Minute hatte er die große Chance auf den Ausgleich. Tobi Jell fing im Mittelfeld den Ball ab, legte ihn wunderbar in den Lauf von Held, der alleine vor Torwart Patrick Alramseder Nerven zeigte und die Kugel um Zentimeter am Pfosten vorbei schob. Quasi im Gegenzug erhöhten die Gäste auf 2:0. Eine Ecke kam flach in die Mitte, wo Spinner aus neun Metern direkt abzog. Zwar wehrte Hornof ab, doch am langen Pfosten stand Pascal Linhart völlig frei und jagte die Kugel unter die Latte. Kurz vor dem Pausenpfiff kam Leon Roth aus acht Metern frei zum Schuss, doch sein Geschoss wurde gerade noch vor der Linie geblockt.

Sommer bringt Schwaig per Doppelpack zurück ins Spiel

Nach dem Seitenwechsel stellte Schwaig um, Bilal Ibrahim feierte nach seiner Verletzung sein Comeback. Die Hausherren schnürten die Gäste nun hinten ein. In der 51. Minute wurden sie dafür belohnt: Nach einem Pass von Mirza Idrizovic kamen Held und Alramseder im Strafraum fast gleichzeitig an den Ball. Held stolperte über den Arm des Keepers, und Schiedsrichter Hufnagel entschied trotz Protesten der Gäste auf Strafstoß. Vincent Sommer verwandelte souverän zum 1:2. Fünf Minuten später klingelte es erneut: Nach einer tollen Kombination über den ganzen Platz flankte Roman Mavdryk in die Mitte auf Held, der den Ball auf Sommer abtropfen ließ. Schwaigs Nummer 10 nahm ihn direkt und traf aus 16 Metern zum Ausgleich.

Flutlicht fällt aus

Jetzt spielte nur noch ein Team. Kastl versuchte, sich mit körperlichen Mitteln zu helfen. Zuerst wurde Idrizovic auf den Weg zum Tor von seinem Gegenspieler umgerissen, was der Schiedsrichter mit Gelb ahndete. Drei Minuten später rannte Raphael Kamhuber den auf dem Flügel durchgebrochenen Mavdryk um, was gar Rot zur Folge hatte. Schwaig drückte vehement auf den dritten Treffer. Kastl versuchte, das Ergebnis über die Zeit zu retten. Und plötzlich war das Flutlicht aus. Nach 15-minütigen Reparatur wurde weitergespielt, doch der Schwaiger Spielfluss war nun dahin. (Rainer Hellinger)