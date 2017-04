Kirchanschöring sauer über Mölzl-Abgang

Bestimmt ist es reizvoll, im Sommer vielleicht sogar DFB-Pokal zu spielen, gegen Dortmund, Schalke oder gar die Bayern. Bestimmt aber war es nur Zufall, dass der Wechsel von Patrick Mölzl vom Bayernligisten SV Kirch-anschöring als Trainer zum Regionalligisten SV Wacker just am Tag nach dem Burghauser Toto-Pokalsieg über Unterhaching publik geworden ist.

Sicher wäre er auch gekommen, wenn die Mannschaft letzten Mittwoch verloren hätte. Wacker Burghausen hat noch einen klangvollen Namen in der Region, auch wenn die Kluft zum kleinen Nachbarn Kirchanschöring deutlich geschrumpft ist. Mölzl, 36, wird also am Freitag den SV Wacker in Buchbach coachen, nicht mehr am Samstag den SVK in Bogen. Not amused ist man in der kleinen Gemeinde nahe des Waginger Sees über den Abgang des Trainers, mit dem man, nach erfolgreichen Jahren, gerade über eine Verlängerung des Kontrakts verhandelte, der eine Klausel beinhaltet, dass Mölzl bei einem höherklassigen Angebot gehen könne. Aber jetzt, acht Spieltage vor Schluss? „Für uns ein Schock“, sagt SVK-Vorstand Rudi Gaugler, absteigen werde man zwar kaum mehr, aber viele Spieler hätten einen Verbleib auch von Mölzl abhängig gemacht. „Keinen Kommentar“ will Gaugler zum Vorgehen des SV Wacker abgeben, in dieser Phase der Saison einen Trainer abzuwerben. Burghausen sei halt eine große Nummer und mit Kirchanschöringern hat man dort nicht die schlechtesten Erfahrungen gemacht. Kurt Gaugler hat einst als Manager den Verein bis in die 2. Liga geführt. Gerade aber hat sich Wacker vom Profifußball losgesagt, Pessimisten befürchten sogar, es könne mittelfristig zurück in die Bayernliga gehen. Dann hätte Mölzl der Wechsel nichts gebracht. Außer Erfahrung. Und mit ganz viel (Los-)Glück vielleicht ein Pokalspiel gegen Bayern. Dort hat Mölzl in der Jugend gespielt, sein Vater, Erhan Önal, bei den Profis. FUSSBALL-AMATEUREDie Amateurfußballseite erscheint jeden Mittwoch. Autor ist Reinhard Hübner, erreichbar unter komsport@t-online.de.

Quelle: fussball-vorort.de