Ein Torfestival nach dem anderen: SC Kirchdorf und TSV Au feiern Kantersiege

Von: Nico Bauer

Da ist was los an der Seitenlinie: Gebannt beobachten Zuschauer und Spielerbank, wie sich Kirchdorfs Stefan Lohmeier (Blau) mit den beiden Gammelsdorfern Andreas Wagner und Elias Hölzl im Dreikampf misst. Foto: Gleixner © Gleixner

Während Istanbul Moosburg eine 4:1-Führung aus der Hand gibt, feiern der SC Kirchdorf und der TSV Au Kantersiege in der Kreisklasse.

Landkreis – 35 Tore in sieben Spielen. Die Kreisklasse Freising hat es dieses Wochenende richtig krachen lassen. Und allen voran hat der Wieder-Tabellenführer SC Kirchdorf mit einem eindrucksvollen 7:1 gegen Gammelsdorf die Muskeln spielen lassen.

„Hut ab vor meiner Mannschaft.“

SC Kirchdorf – FVgg Gammelsdorf 7:1 (4:0). Große Mannschaften können gnadenlos reagieren, wenn sie schwächere Phasen haben und gereizt werden. Nach vier Punkten aus den vergangenen drei Spielen schossen sich die Kirchdorfer den kleinen Frust nun von der Seele. Die Gastgeber bremsten die brutale Offensivabteilung der Gammelsdorfer, indem sie den Gast defensiv permanent beschäftigten und in der Höhe verdient besiegten. Schließlich machte man sogar noch ein achtes, wegen Abseits allerdings nicht gegebenes Tor. „Hut ab vor meiner Mannschaft“, sagt der Kirchdorfer Trainer Andreas Apold – und schiebt die Drohung hinterher, „dass es immer besser geht. Und das Gegentor ärgert mich auch.“ Die Tabellenführung und das Torfestival freuten ihn zwar kurz für die Mannschaft und die Fans, „aber jetzt geht es weiter gegen Mauern – und das wird ein ganz anderes Spiel“. Die Kirchdorfer Tore schossen Nertil Hoxhaj (9./35./71.), Samuel Nierhaus (22.), Stefan Lohmeier (24.), Andreas Abstreiter (74.) und Akwasi Adu-Frimpong (81.). Gammelsdorfs Ehrentreffer markierte Marek Dobransky (78.). Fazit: Kirchdorf hat mit dem Sieg ein Ausrufezeichen gesetzt – und war nach dieser Heimgala durchaus Thema des Wochenendes in so manchem Sportheim.

„Das war die beste Offensive, gegen die wir bisher gespielt haben.“

SV Hörgertshausen – SGT Istanbul Moosburg 4:4 (1:4). Der SV Hörgertshausen wartet neben Schlusslicht Allershausen II immer noch auf den ersten Saisonsieg, dennoch haben die Gegner großen Respekt vor dem Vorletzten. Immer wieder kommt das Gespräch auf die starke Offensive und eben den genialen Kicker Sebastian Liegert. Diese Offensive schoss gegen Istanbul Moosburg in der zweiten Halbzeit drei Tore und stürzte damit den Tabellenführer. Liegert machte in der ersten Hälfte das zwischenzeitliche 1:3 (34.). Für die erfolgreiche Aufholjagd nach der Pause sorgten Anton Böhnke (50.), Julian Radlmaier (65.) und nochmals Liegert (84.). Die Moosburger führten bereits mit 3:0 durch den Hattrick von Mahmut Yarac (9./25./32.), und vor dem Seitenwechsel netzte noch Nick Günaydin ein (44.). Da hatten die Gäste fast alle ihre Chancen genutzt. „Das war die beste Offensive, gegen die wir bisher gespielt haben“, sagte Istanbul-Coach Dominik Gessler.

Nandlstadt feiert drei Punkte gegen Hallbergmoos II

TSV Nandlstadt – VfB Hallbergmoos II 2:0 (1:0). In der Spektakel-Liga sorgen die Holledauer für eine Besonderheit – und zwar deshalb, weil man bei zwei Siegen kein Gegentor kassiert hat. Das Duell mit den spielstarken Hallbergmoosern hätte aber auch 7:4 enden können. Der Tabellenvierte hatte über 90 Minuten die Mehrzahl an Chancen. Hinzu kam der starke Torwart Lukas Schütt, sodass der Erfolg in Ordnung geht. Johannes Gerlsbeck (17.) und Mert Akinci (55.) trafen für die Nandlstädter in einem unterhaltsamen Match. Und so ganz nebenbei bleiben die Blau-Weißen vor dem Lieblingsnachbarn aus Au – und haben nur drei Punkte Rückstand zur Spitze. „Das interessiert mich aber nicht“, sagt Trainer Mario Tafelmaier mit Blick zum Ersten Kirchdorf. Mit seiner jungen Mannschaft gehe es lediglich darum, stressfrei den Klassenerhalt zu sichern.

Sechs Treffer in Paunzhausen

TSV Paunzhausen – SV Marzling 3:3 (3:1). Nach sechs Toren in zehn Spielen haben drei Treffer binnen einer Halbzeit schon die Wirkung eines Feuerwerks. Nach dem frühen Rückstand (Simon Wörl, 15.) drehten Michael Geyer (18.), Krzystzof Blaschcyk (23.) und Dominik Reitmeier (37.) die Partie. Paunzhausens Coach Alen Ruzak ist dennoch vorsichtig und will noch nicht vom geplatzten Knoten sprechen: „Wir haben viel für die Offensive gearbeitet, müssen das aber in den nächsten Spielen bestätigen.“ Nach der Pause gab es dann ein Marzlinger Spiel auf ein Tor, und am Ende schlugen zwei Herzen in der Brust von Jochen Jürgens. Nach den späten Treffern von Justin Schikaneder (78.) und Walter Zardetto (89.) musste er mit dem Punkt zufrieden sein. Angesichts der deutlichen Überlegenheit und einigen guten Chancen wäre aber eben auch der Sieg drin gewesen. In der Tabelle haben beide Vereine es mit dem Unentschieden verpasst, sich von der Abstiegsregion spürbar abzusetzen.

Der SC Freising nimmt einen Punkt aus Pfaffenhofen mit

Türk SV Pfaffenhofen – SC Freising 1:1 (1:0). Für den Sportclub ging das Gastspiel bei den Kirchdorf-Besiegern denkbar schlecht aus, weil ein wegrutschender Verteidiger nach wenigen Sekunden das 1:0 durch Aleksandar Kaurin ermöglichte. Dann dauerte es lange, bis Leonit Gashi einen Freistoß zum Ausgleich versenkte (86.). Die Freisinger machten sich lange das Leben selbst schwer, weil sie zwar mit zunehmender Spieldauer die Partie kontrollierten, aus der drückenden Überlegenheit aber nicht mehr als ein Tor machten.

„Wir atmen jetzt auf.“

SpVgg Zolling – SpVgg Mauern 2:0 (0:0). Nach zuletzt schwächeren Spielen drohte Zolling das Abrutschen in die Abstiegszone – und die Mannschaft zeigte eine Klasse-Reaktion. In der torlosen ersten Halbzeit spielte allerdings noch die Unsicherheit mit, wobei die Gastgeber defensiv wesentlich besser standen. Nach dem Seitenwechsel brachte ein Doppelpack von Andreas Kreitmaier (61.) und Maximilian Schmid (64.) die Hausherren auf die Siegerstraße. Schmid hat die Ampertaler mit seinem Traumtor endgültig aus der Minikrise geschossen. In der zweiten Halbzeit war Zolling ballsicherer, gewann die Zweikämpfe und verdiente sich den Befreiungsschlag. „Wir atmen jetzt auf, und ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen“, sagte Coach Christian Harag.

Der TSV Au schießt Allershausens Reserve ab

TSV Au – TSV Allershausen II 7:0 (3:0). Die Auer haben endgültig wieder zur Spitze aufgeschlossen und den Tabellenletzten mit einem seriösen Auftritt mehr als deutlich besiegt. Am Ende fiel das Resultat allerdings etwas arg hoch aus, weil sich die Gäste nach dem 4:0 in der 77. Minute aufgaben. Davor war die Allershausener Reserve jedoch bemüht, aber ohne den verletzten Co-Trainer Kim Peter offensiv zu harmlos. Und bei den Auern ist die Frage, ob man den engen Kader konstant auf das Feld bekommt. In der besten Besetzung gehören die Hallertauer zweifelsohne zu den Top-Teams der Liga. Es trafen Tobias Edmaier (37./45.), Dominic Schermbach (41./77./87.), Josip Andrik (83.) und Alexander Schwarz (88.). (Nico Bauer)