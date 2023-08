„Die Jungs wissen selbst, dass das Banane war“ - Die Aufstiegs-Euphorie beim KSC ist verflogen

Kirchheimer SC steht nach blutleerem Auftritt in der Pflicht

+ © Gerald Förtsch Wegen eines Stipendiums im Studium fehlt Peter Schmöller (Mitte), hier im Heimspiel neulich gegen Pipinsried (1:2), dem Kirchheimer SC für zwei Wochen. Foto: Gerald Förtsch © Gerald Förtsch

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Guido Verstegen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Kirchheimer SC steht nach drei Spielen mit null Punkten am Tabellenende. Trainer StevenToy nimmt seine Spieler vor dem Duell gegen Dachau in die Pflicht.

Kirchheim – Die Aufstiegseuphorie ist verflogen, der Alltag hat die Bayernliga-Fußballer des Kirchheimer SC fest im Griff: Null Punkte, erst ein selbst erzielter Treffer und bereits zwei Gelb-Rote Karten stehen für den in der Vorsaison so torhungrigen und fairen Neuling zu Buche. Mit einem Sieg gegen den TSV Dachau 1865 (Freitag, 19.30 Uhr) könnte man zum direkten Kontrahenten aufschließen und den Komplett-Fehlstart verhindern.

„Die Jungs wissen selbst, dass das Banane war“, nimmt Spielertrainer Steven Toy seine Mannschaft gerade angesichts des blutleeren Auftritts beim 1:3 in Gundelfingen in die Pflicht: „Die Grundtugenden haben diesmal komplett gefehlt, wir müssen uns im Training und im Spiel besser fokussieren.“

Kirchheimer SC muss die nächsten drei Spiele auf Peter Schmöller verzichten

Dennoch sei noch nichts passiert, schließlich habe man schon Schlimmeres erlebt, erinnert sich Toy nur zu gut an die elf sieglosen Partien zu Beginn der Landesliga-Saison 2021/2022. So weit wollen es die Kirchheimer diesmal allerdings nicht kommen lassen. Mit der entsprechenden Mentalität und mehr Durchsetzungsvermögen in der Offensive soll es mit dem ersten Dreier klappen.

Toy muss allerdings für die nächsten drei Partien auf Peter Schmöller verzichten, der wegen eines Stipendiums im Studium für zwei Wochen nach Aserbaidschan geht. Zudem steht angesichts der Diagnose Bone Bruise respektive Knochenmarködem nun auch fest, dass Denis Zabolotnyi für mindestens vier Wochen außen vor ist. Die Chancen, dass Korbinian Vollmann rechtzeitig wieder gesund ist, stehen laut Toy bei 50:50. Und: Matthias Ecker verabschiedete sich in den Urlaub.

Steven Toy und 1865-Trainer Orhan Akkurt spielten gemeinsam beim SV Heimstetten

Der TSV 1865 Dachau spielt seine neunte Bayernliga-Saison in Serie und weiß aus den vergangenen Jahren nur zu gut, wie sich Abstiegskampf anfühlt. „Wir müssen uns komplett auf uns konzentrieren und alles geben“, sagt der Sportliche Leiter der Dachauer, Marcel Richter, vor dem Duell, das es zuletzt am 2. November 2013 in Kirchheim gab und mit 3:2 an die Gäste ging.

Mit 1865-Trainer Orhan Akkurt trifft Steven Toy am Freitag einen alten Bekannten: Die beiden liefen in der Bayernliga einst gemeinsam für den SV Heimstetten und haben losen Kontakt. Toy: „Außerdem wohnt Orhan gleich gegenüber von dem Friseur, zu dem ich immer gehe.“

Voraussichtliche Aufstellung: Ebner - Zielke, Prgomet, Milla Nava, Maiberger - Nacar, Vollmann (Pfeiffer), Flohrs - Hert, Cazorla, Mauerer