Maurice Krattenmacher feiert bei „Nullnummer der besseren Sorte“ Startelf-Comeback

Erstmals in der Startelf: Hachings Supertalent Maurice Krattenmacher. Foto: Imago © Imago

Nach seiner Knieverletzung hat Maurice Krattenmacher sein Rückkehr in die Startelf gefeiert. Zum Sieg in Verl reichte es aber nicht.

Unterhaching – Der Charterflug war die SpVgg Unterhaching nach Ostwestfalen gereist. Trainer Marc Unterberger hatte einen Plan im Gepäck: „Wir wollen zum fünften Mal für einen Gegner unangenehm werden.“ Das Vorhaben ging auf, aber nicht alle Wünsche erfüllten sich diesmal beim bisher so starken Drittliga-Rückkehrer, der weiter ungeschlagen bleibt. Bei der Nullnummer gegen den SC Verl lieferten die Hachinger einen „Abnutzungskampf“ auf Augenhöhe, die Defensivabteilung verdiente sich Bestnoten, die Tormaschine stockte aber diesmal.

Maurice Krattenmacher kehrt in die Startelf zurück und zeigt eine ordentliche Partie

Erneut vertraute Unterberger auf einige Routiniers, aber wieder auch auf zahlreiche Eigengewächse. So rückte der von vielen Clubs umworbene Maurice Krattenmacher erstmals nach langer Verletzungspause in die Anfangsformation. Der U 17-Nationalspieler zeigte eine ordentliche Partie, ist aber noch ein gutes Stück von seiner früheren Höchstform entfernt.

Am Samstag rückten zwei andere Akteure in den Vordergrund: Torhüter Rene Vollath zeigte ein halbes Dutzend starker Paraden, war Hachings Fels in der Brandung. Ein Vorbild an Kampfkraft lieferte Raphael Schifferl. Der Neuzugang vom österreichischen Wolfsberger AC warf sich immer wieder in die gefährliche Fernschüsse der Gastgeber und gewann viele Zweikämpfe. Haching setzte aber auch einige Nadelstiche in der Offensive, nur im Abschluss fehlten das nötige Glück und die letzte Konsequenz. Simon Skarlatidis (16.), Mathias Fetsch (35. und 84.) sowie der eingewechselte Aaron Keller (72.) scheiterten bei Torannäherungen.

„Wir haben jetzt neun Punkte, da kann man nur zufrieden sein.“

Von Trauer über vergebene Chancen war aber bei den Hachingern nichts zu spüren, es überwog die Freude, weiter unbesiegt zu sein. „Es war eine Nullnummer der besseren Sorte. Wir hatten einige gute Entlastungs-Situationen und kehren zufrieden nach Haching zurück, denn für uns ist jeder Punkt Gold wert“, analysierte Unterberger die Partie. Auch Kapitän Seppi Welzmüller zog ein positives Fazit: „Wir wollten zu Null spielen, es fehlte lediglich der Lucky-Punch in der Offensive. Wir haben jetzt neun Punkte, da kann man nur zufrieden sein.“

Eine Verschnaufpause gibt es nicht für die Hachinger, denn bereits am Dienstag (um 19 Uhr) steht die nächste Runde im Toto-Cup auf dem Programm, es geht zum Regionalliga-Rückkehrer und Titelverteidiger FV Illertissen. „Kein leichtes Los, aber wir wollen natürlich wieder die Hauptrunde des DFB-Pokals erreichen. Wie wichtig dies sein kann, hat unser 2:0-Pokalsieg gegen den Erstligisten FC Augsburg gezeigt“, sagte Hachings Präsident Manfred Schwabl. (KLAUS KIRSCHNER)