Kreisklasse 4: Bad Tölzer Punkt für starken Willen - Tabellenführer SVEB siegt weiter

Keine Chance gegen den Tabellenführer: Andrei Cebotari (li.) trifft für die FF Geretsried nur das Kreuzeck. Michael Kerschbaumer und sein SV Eurasburg-Beuerberg gewinnen mit 2:0. © Hans Lippert

Mit einem flotten Auftritt vom Anpfiff weg wollten die Gastgeber klarstellen, wer Herr im Hause ist.

SV Bad Tölz - SG Ascholding/Thanning 1:1 (0:0) – Doch die Ascholdinger Defensive stand sicher, und die SG hatte durch Marinus Poschenrieder sogar die erste Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Der Kopfball des ehemaligen Landesligaspielers setzte aber knapp neben dem Kasten auf.

Tölz verzeichnete in den ersten 30 Minuten zwar mehr Ballbesitz; die Gäste tauchten jedoch gefährlicher vor dem gegnerischen Gehäuse auf, erzielten sogar einen Treffer, dem Schiedsrichter Valentin Burger wegen eines vorangegangenen Foulspiels jedoch die Anerkennung verweigerte. Dann hatte Tiago de Lima Gomes eine Hundertprozentige: Einen Freistoß von Philip von Jagemann konnte SV-Keeper Max Hollmann nur abklatschen. Kurz vor der Pause die erste wirkliche gute Gelegenheit für Tölz: Maxi Kühnhauser zog ab, aber SG-Torwart Stefan Wolfarter holte mit einer Glanzparade das Spielgerät aus dem Winkel.

Im zweiten Abschnitt fiel die verdiente 1:0-Führung für die Gäste durch Josef Gröbmair (57.), die das Geschehen überwiegend bestimmten. Den Hausherren boten sich noch zwei dicke Chancen zum Ausgleich, doch beide verhinderte Stefan Wohlfarter. SG-Coach Guido Herberth: „Unser Keeper war Weltklasse.“ Es roch nach einem Sieg der Gäste. Doch dann schob kurz vor Spielende Ener Arslan eine herrliche Hereingabe auf Jonas Trautwein, der zum 1:1-Endstand vollendete.

SV-Coach Hicham Aqabli: „Unsere Mannschaft steckt nie auf, der starke Wille hat uns einen Punkt beschert. Damit können wir zufrieden sein.“ Herberth war unzufrieden: „Wir waren dem Sieg näher. Drei Punkte waren möglich, zwei davon haben wir verschenkt.“ dh

SV Eurasburg-Beuerberg - FF Geretsried 2:0 (1:0) – Ein schnelles Tor von Christian Martner, der eine Hereingabe von Michael Kerschbaumer direkt in die Maschen setzte, ebnete früh den Weg zum nächsten Sieg des Tabellenführers. „Wir hatten keine Chance“, musste Gästetrainer Christos Georgiadis gestehen. Mehrer kurzfristige Absagen hatten dazu geführt, dass die Fußball-Freunde laut ihrem Coach lediglich mit einer „Notelf“ operieren konnten.

Die sah sich einer gravierenden Chancenvielzahl der Gastgeber ausgesetzt. „Das Ergebnis ist gut, aber die Ausführung nicht so“, mäkelte Felix Jung nach Spielschluss, dass seine Mannschaft es versäumt hatte, ein deutlich höheres Resultat zu erzielen. „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir viele Konter nicht genutzt“, konkretisierte der Eurasburger Coach. „Das hinterlässt einen etwas faden Beigeschmack.“

Entweder FF-Keeper Adin Zabic blieb bei den Schussversuchen der Gastgeber Sieger, oder der Pfosten verhinderte einen Einschlag, wie in der ersten Halbzeit bei einem Schuss von Luca Klein oder im zweiten Durchgang von Lukas Bergmoser. Auf der Gegenseite ließen Mile Blazevic und Moritz Frank die wenigen guten Geretsrieder Gelegenheiten für eine besseres Resultat ungenutzt. Andrei Cebotari hatte zudem Pech, als er im Nachschuss genau das Kreuzeck anvisierte. So brachte ein Kopfball von Martner in der 67. Minute die Entscheidung.

„Das ist eine verdiente Niederlage, aber mit der Mannschaft war nicht mehr drin“, lautet das Fazit von FF-Trainer Georgiadis. „Wir haben überlegen gespielt und verdient gewonnen“, analysierte SV-Coach Felix Jung und schenkte seiner Mannschaft nach dem gelungenen Abschluss der Hinrunde einen Tag trainingsfrei. rst

FSV Höhenrain - TuS Geretsried II 1:6 (0:3) – Nichts wurde es für Höhenrain mit dem anvisierten ersten Saisonsieg. Stattdessen endete die Partie mit einer „echten Hausnummer“, wie FSV-Coach Peter Hösl die 1:6-Klatsche gegen die Geretsrieder Reserve umschrieb. Seine Mannschaft war gut ins Spiel gestartet und kam in den ersten 20 Minuten zu zwei Großchancen. Doch TuS-Torhüter Sebastian Untch ließ sich weder von Max Feirer noch von Franz Schaller überwinden. Dann ging nach einer halben Stunde die Gäste durch U 19-Leihgabe Elias Knott, der sein Debüt bei den Herren am Ende mit einem Dreierpack feierte, mit 1:0 (31.) in Führung. „Danach entwickelte sich das Spiel so wie alle in dieser Saison“, stöhnte Hösl. „Sobald wir ein Gegentor kriegen, bricht alles zusammen und wir verlieren komplett die Kontrolle.“

Das nutzten die Gäste aus Geretsried gnadenlos aus und legten durch Simon Pilch (34.) und Christoph Klein (36.) schnell die Gegentore zwei und drei nach. „Ich glaube, auch wenn wir durch eine der zwei Großchance, die wir in der ersten Halbzeit zugelassen haben, in Rückstand geraten wären, hätte das Spiel keinen anderen Verlauf genommen“, sagte TuS-Trainer Hans Schneider. „Dafür war es aus meiner Sicht eine zu klare Sache.“

Das Fünkchen Widerstand, den die Gastgeber nach der Pause mit auf den Platz brachten, blies Klein mit seinem Treffer zum 0:4 (47.) prompt wieder aus. „Das ist schwer zu erklären, darüber muss ich erst mal eine Nacht schlafen“, gab Peter Hösl zu. Der Ehrentreffer zum 1:5 durch Max Feirer war nur ein schwacher Trost. rst