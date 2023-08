Kirchdorf startet mit Kantersieg - Gammelsdorf bezwingt Hallbergmoos - keine Tore in Zolling

Kreisklasse Donau/Isar 3 kompakt

+ © Lehmann Trotz zweier Gegentore: Torhüter Johann Maier bejubelt mit dem SC Kirchdorf einen deutlichen Sieg zum Auftakt. © Lehmann

Zum Auftakt in die Kreisklasse 3 bejubeln Gammelsdorf, Marzling, Kirchdorf und Paunzhausen einen Sieg. Zolling und Nandlstadt teilen die Punkte.

Landkreis – Was war das für ein unfassbarer Start in der Kreisklasse 3. In der ersten Minute der Saison fiel das erste Tor durch den Hallbergmooser Max Modlmayr. Am Ende ging die Schlacht von Gammelsdorf jedoch 4:3 für das Heimteam aus. In Kirchdorf fiel sogar noch ein Treffer mehr. Sechs davon gingen auf das Konto der Gastgeber, die damit der erste Tabellenführer der Spielzeit sind.

Nach dreimaliger Führung: Hallbergmoos II unterliegt in Gammelsdorf

FVgg Gammelsdorf – VfB Hallbergmoos II 4:3 (2:3). Das erste Spiel der Saison war ein unfassbar geiles Duell zwischen zwei Clubs, die sich über die Abstiegsrelegation in der Liga gehalten hatten. Beide Teams agierten mit offenem Visier – und eben auch sehr offenen Abwehrreihen. Am Ende sollte die Mannschaft gewinnen, die den Tick glücklicher war, den Erfolg vielleicht etwas mehr erzwingen wollte und mehr Körner hatte. Das erste Tor der Saison schoss Max Modlmayr in der ersten Minute – und dann gingen die Hallbergmooser durch Kirubel Getnet (25.) und Markus Kratzer (41.) noch zwei weitere Male in Führung. Niklas Hölzl (9./Elfmeter) und Michael Hösl (34./78.) glichen jedoch für die FVgg jeweils aus. Benedikt Reiter machte in der 89. Minute letztlich den Gammelsdorfer Auftaktsieg perfekt. Das Spiel hätte genauso 6:6 enden können.

Torlose Auftaktpartie zwischen Zolling und Nandlstadt

SpVgg Zolling – TSV Nandlstadt 0:0. Das Ergebnis klingt nach gepflegter Langeweile, aber es war ein Unentschieden der besseren Art. Über die 90 Minuten gesehen, hatten die Nandlstädter etwas mehr vom Spiel, aber die Zollinger hatten die beste Chance der Partie: Matthias Huber hatte nach einem Freistoß getroffen, und die Zollinger schworen Stein und Bein, dass andere Spieler im Abseits waren, nicht aber der vermeintliche Torschütze. Schiedsrichter Franz Huber gab den Treffer allerdings nicht. Kurz vor Schluss verhinderte dann eine Goletz-Glanzparade den Nandlstädter Erfolg. Der muntere Kick hätte auch 2:2 ausgehen können, und die SpVgg konnte mit dem Remis leben, zumal die Gäste aus der Hallertau sicher zu den besseren Teams der Kreisklasse zählen.

Marzling holt verdienten Auswärtssieg bei der SpVgg Mauern

SpVgg Mauern – SV Marzling 1:2 (0:1). Der Marzlinger Trainer Jochen Jürgens, der das Amt nur bis zur Winterpause bekleiden wird, erwischte mit dem Auswärtssieg in Mauern einen Start nach Maß. „Meine Mannschaft hat sich mit einem engagierten Auftritt den gelungenen Saisonstart absolut verdient“, sagte der Coach nach dem Spiel. Er sah eine über fast die gesamten 90 Minuten konzentrierte Defensivleistung seiner Truppe, die erst tief in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer von Michael Günther kassierte (90.+2). Bereits nach vier Minuten hatte Florian Schwager einen schönen Angriff der Marzlinger zur frühen Führung vollendet. Direkt nach der Pause folgte für Mauern der nächste Nackenschlag: Maximilian Gaudermann versenkte das Leder nach einer zu kurz abgewehrten Ecke mit einem Schuss aus 16 Metern in den Maschen (50.).

Acht-Tore-Spektakel in Kirchdorf

SC Kirchdorf – SV Hörgertshausen 6:2 (4:0). Natürlich hat es nicht sonderlich viel zu sagen, wenn eine Mannschaft nach dem ersten Spieltag die Tabelle anführt. Bemerkenswert ist es aber schon, dass sich der SC Kirchdorf, den die Konkurrenz am Ende ganz oben erwartet, mit einem Kantersieg gleich die Pole-Position geholt hat. Die Ampertaler setzten ein gewaltiges Ausrufezeichen und führten schon zur Halbzeit mit 4:0 durch die Treffer von Thomas Hadler (20./26.) und Daniel Schuhmann (29./45.+2). Mit etwas Glück hätte Hadler auch einen Hattrick machen können. Turbulent wurde es dann noch in der Schlussviertelstunde: Zwei Hörgertshausener Tore von Felix Graf (4:1/ 77.) und Moritz Buchwald (5:2/85.) sowie zwei weiteren Buden der Heimelf durch Samuel Nierhaus (80.) und Jannick Wagenknecht (87.) machten das Acht-Tore-Spektakel perfekt. Dieses halbe Dutzend der hoch gehandelten Kirchdorfer war eine gewaltige Ansage. „Wir haben aber noch Luft nach oben“, sagt Trainer Andreas Apold, der natürlich im Großen und Ganzen zufrieden war. Schmerzhaft war für ihn, dass sich beide Innenverteidiger verletzten. Hörgertshausen zeigte unterdessen gegen den Meisterfavoriten, dass man über eine starke Offensive verfügt und damit jeden Kreisklassisten in Schwierigkeiten bringen kann.

+ Gelungener Saisonstart: Kirchdorfs Trainer Andreas Apold bejubelt Kanteriseg gegen Hörgertshausen. © Lehmann

Markus Kiefer lässt den TSV Paunzhausen jubeln

TSV Allershausen II – TSV Paunzhausen 0:1 (0:1). Das Auftaktspiel des Aufsteigers gegen den erfolgreichen Abstiegsreleganten war kein Leckerbissen, weil es hüben wie drüben nicht allzu viele Tormöglichkeiten gab. Die Gäste aus der Nachbargemeinde waren defensiv gut eingestellt und hielten Allershausen II meist weg vom eigenen Tor. Die beste Chance der Hausherren war in der zweiten Halbzeit ein Lattenfreistoß von Kim Peter. Das Siegtor in der 43. Minute war ein Glückstor: Bei starkem Wind blieb der Ball in der Luft stehen, und dann hatte ihn der Allershausener Keeper fast sicher, ließ ihn aber doch los. Markus Kiefer musste die Kugel nur noch über die Linie drücken für den glücklichen, aber nicht ganz unverdienten Dreier. (Nico Bauer)