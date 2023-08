„Haben uns abkochen lassen“ - Egmating verliert letzten Test gegen den Putzbrunner SV deutlich

Sanfter Ballstreichler: Auch das technische Feingefühl von Alexander Heiler (weiß) verhalf den ersatzgeschwächten Egmatingern nicht zu einem Generalproben-Erfolg. Foto: s.rossmann © s.rossmann

Egmatings Vorbereitung ist beendet. Nach zwei Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen startet der TSV am Sonntag beim FC Ebersberg in die Kreisklasse.

TSV Egmating – Putzbrunner SV 2:6. Eine Woche vor Beginn der Saison 2023/24 hat der Fußball-Kreisklassist TSV Egmating sein letztes Testspiel der Vorbereitung verloren. Die Mannschaft von Dimitrios Georgakopoulos unterlag in Abwesenheit ihres Trainers, der im Urlaub weilt, dem Putzbrunner SV zuhause mit 2:6 (1:6) Toren. „Wir waren leider sehr ersatzgeschwächt. Uns haben einige Spieler gefehlt, aber dennoch muss man sagen, dass wir es dem Gegner zu leicht gemacht haben. Wir haben uns abkochen lassen“, sagte Egmatings Sprecher Georg Keller über das halbe Dutzend an Gegentoren.

Keller erwartet Steigerung beim Ligaauftakt in Ebersberg

„Aber sonst lief die Vorbereitung recht gut. Ich denke, dass wir bereit sind.“ Die Egmatinger Treffer erzielten Jan Forster (13.), der eine zielgenaue Vorlage nur noch einschieben musste und Sebastian Moser (49.), der einen Strafstoß verwandelte. Am kommenden Sonntag startet der TSV beim FC Ebersberg in die neue Spielzeit. „Ich hoffe, dass wir dann eine andere Einstellung an den Tag legen werden“, erwartet Keller beim Ligaauftakt eine deutliche Steigerung. (Florian Hennig)

TSV Egmating: Skroch, Janotta, Öpp, Pohl, Heiler, Kratzer, Pullara, Forster, Moser, Mayer, Kraut - Bonten, Deuter, Keller.