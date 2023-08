Kracher zum Auftakt - TSV Emmering fährt mit viel Respekt zu den Benders nach Brannenburg

Von: Wolfgang Herfort

Der TSV Emmering reist in der Kreisliga nach Brannenburg und trifft dort mit Lars und Sven Bender auf zwei bekannte Gesichter aus der Bundesliga.

Emmering – „Man darf es ja nicht laut sagen, aber wir waren nicht gerade unglücklich, dass das erste Spiel abgebrochen werden musste.“ Christian Breu, Sprecher und Spieler des Kreisligisten TSV Emmering, ist erstaunlich ehrlich, dass die Partie gegen die DJK SV Griesstätt wetterbedingt vorzeitig beendet und sogleich für Mittwoch, 20. September, neu angesetzt wurde.

Schließlich lagen die Grün-Weißen mit 0:1 zurück. „Wir waren aber in dieser Phase am Drücker und hätten es wohl noch gedreht“, sagt er zu seiner Ehrenrettung. Seine Einschätzung vor dem heute anstehenden Spiel beim TSV Brannenburg (Anstoß 19.30 Uhr) dürften allerdings alle Emmeringer teilen: „Auf dieses Spiel freut sich jeder.“

„Mit dem Abstieg haben die nichts zu tun.“

Und das nicht wegen des einmaligen Berg-Panoramas, das das Team in Brannenburg erwartet. Es ist vielmehr ein Name, der die Emmeringer geradezu elektrisiert: ein Name, zwei Spieler – Lars und Sven Bender. Die beiden ehemaligen Bundesliga-Profis haben mitgeholfen, ihren Heimatverein in die Kreisliga zu hieven. Und dort soll für die Brannenburger Kicker nicht Endstation sein.

„Die streben mit Sicherheit höhere Ziele an. Mit dem Abstieg haben die nichts zu tun“, so die Einschätzung von Christian Breu vor dem Duell heute Abend: „Das ist kein klassischer Aufsteiger. Die haben nicht nur ein starkes Team, sondern sich auch gut verstärkt. Ein krasser Gegner.“

Kompletter Kader gegen Bender-Zwillinge zur Verfügung

Die Emmeringer wollen den ehemaligen Berufskickern niemand gesondert auf die Füße stellen, wenngleich sich wohl Alex Robeis und Marinus Riedl positionsbedingt vorrangig um die Bender-Zwillinge kümmern dürften – sofern beide mit von der Partie sind. Denn Sven Bender war in der letzten Zeit eher selten im Brannenburger Dress zu erleben.

Aber schon ein Bender kann den Unterschied machen, wie Breu weiß: „Der wird uns wahrscheinlich zeigen, wie’s geht“, so der Emmeringer Sprecher mit einem Schmunzeln. Von vorzeitiger Resignation oder Aufgabe ist allerdings nichts zu spüren. Was einen einfachen Grund hat: „Wir können mit voller Kapelle antreten“, verrät Christian Breu. Und das war bislang so selten wie das Duell mit den ehemaligen Löwen. (Wolfgang Herfort)