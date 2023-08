Sechs Tore! Hohlenburger schießt Allershausen ab - Palzing patzt - Vötting fährt ersten Dreier ein

Kreisliga Donau/Isar 2 kompakt

Während Andreas Hohlenburger Unterbruck jubeln lässt, holen Moosinning II und Vötting drei Punkte, Palzing muss sich mit einem Remis zufriedengeben.

Landkreis – Ein Wahnsinnsspiel sahen die 150 Zuschauer in Unterbruck, wo Andreas Hohlenburger seinen FCA im Alleingang zum 6:2-Erfolg gegen Allershausen schoss. Palzing musste sich dagegen mit einem 2:2-Remis gegen Aufsteiger Moosen begnügen.

„Das ist kaum zu glauben.“

FCA Unterbruck – TSV Allershausen 6:2 (4:1). So mancher wird sich nach dieser Ergebnismeldung verwundert die Augen gerieben haben: Andreas Hohlenburger gönnte sich und den Seinen im ersten Saisonspiel (Bruck hatte am vergangenen Wochenende spielfrei) einen Kantersieg – bei dem der frühere Landesliga-Stürmer ein halbes Dutzend Treffer erzielte. „Das ist kaum zu glauben“, freute sich FCA-Trainer Alfons Deutinger. „Das Spiel ist für uns super gelaufen.“

So chancenlos, wie es das Resultat vermuten lässt, waren die Allershausener nicht. Doch Hohlenburger hatte einen absoluten Sahnetag erwischt und den personell angezählten Gästen schnell den Zahn gezogen: Mit einem lupenreinen Hattrick hatte Unterbrucks Stürmer seine persönlichen Hohlenburger-Festspiele eingeleitet (9./10./25.). Zwar konnte Janis Kratzl im ersten Durchgang zwischenzeitlich für den TSV verkürzen (34.), kurz vor dem Pausenpfiff stellte Hohlenburger aber den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her.

Hohlenburger macht halbes Dutzend voll

Im zweiten Abschnitt ging das muntere Scheibenschießen weiter. Während Allershausen relativ hoch verteidigte und sich nicht mit Mann und Maus im Strafraum verbarrikadierte, spielte der FCA seine offensive Überlegenheit nun vollends aus und erhöhte erneut durch Hohlenburger (68./71.) auf 6:1. Den Schlusspunkt setzte Dario Turkman mit dem 2:6 aus Sicht der Gäste (86.). „So kann eine Saison beginnen“, jubelte Deutinger, während TSV-Abteilungsleiter Philipp Jordan doch etwas zerknirscht war. Zwar höre sich das Ergebnis dramatischer an, als es gewesen sei, „aber so haben wir uns das natürlich nicht vorgestellt“.

+ Andreas Hohlenburger schoss den TSV Allershausen im Alleingang ab. © FC Ampertal Unterbruck

Nach zweimaliger Führung: Palzing mit Remis gegen Moosen

SVA Palzing – SC Moosen 2:2 (1:1). In der Vorbereitung auf die Partie hatte Palzings Coach Gianluca Dello Buono noch vor Moosens Stürmer Maximilian Bauer gewarnt. Am Ende war es jedoch genau der Ex-Regionalliga-Spieler, der die Grün-Weißen beim Heimauftakt um zwei Punkte brachte. „Die Chancen für den Sieg waren da“, murrte Dello Buono. „Genau zwei Aktionen haben uns den Sieg gekostet.“

Zunächst lagen die Palzinger Kicker vorne: Nach einer feinen Kombination traf Jakob Rott mit einem abgefälschten Schuss zum 1:0 (15.). Doch nur zwei Minuten später stand es 1:1 – Bauer hatte den Ball nach einem langen Pass SVA-Keeper Michael Wellenhofer hinweg ins Tor gelupft (17.). Im zweiten Durchgang ging Palzing erneut in Führung: Nach einer feinen Aktion über den Flügel passte Fabian Radlmaier nach innen, wo wiederum Rott goldrichtig stand und auf 2:1 stellte (52.). Doch zum dreifachen Punktgewinn reichte es nicht: In der 66. Minute schloss Bauer im Eins-gegen-Eins mit Torhüter Wellenhofer eiskalt zum 2:2 ab (66.).

Spielertrainer Gröber leitet Moosinninger Sieg ein

FC Moosburg – FC Moosinning II 0:3 (0:2). Die FCM-Niederlage ist recht schnell erklärt: „Wir haben verdient verloren“, berichtete Trainer Mario Sinicki. „Die waren bissiger und präsenter in den Zweikämpfen.“ Außerdem mussten bei den Moosburgern beide Innenverteidiger noch im ersten Abschnitt verletzt raus.

Der FCM war zunächst gut in der Partie drin, ließ in der Folge aber zwei Chancen von Marcus Baffour und Felix Oklmann liegen. Die Gäste machten es besser: Moosinning II ging durch einen Doppelpack von Spielertrainer Manuel Gröber in Führung. Erst konnten die Platzherren einen weiten Diagonalball nicht verteidigen – das war das 0:1 (10.). Kurze Zeit später landete die Moosinninger Zweitvertretung einen regelrechten Glückstreffer: Ein Querschläger flog irgendwie in den Strafraum der Gastgeber, wo erneut Gröber am schnellsten handelte und zum 2:0 abzog (24.). „Die frühen Treffer haben uns in die Karten gespielt“, jubelte Torschütze Gröber.

„Gegen Moosinning werden noch viele andere Teams Probleme bekommen.“

In der 63. Minute war die Sache endgültig entschieden: Nach einer Flanke von Maximilian Henneberger drückte Christoph Kollmannsberger das Leder über die Linie. „Ich kann mit der Niederlage leben. Gegen Moosinning werden noch viele andere Teams Probleme bekommen“, sagte Sinicki abschließend.

Vötting holt ersten Dreier der Saison gegen Lengdorf

SV Vötting – FC Lengdorf 3:1 (1:1). Mit einem am Ende deutlichen und auch verdienten Sieg gingen die Kiesweiherbuam nach ihrem ersten Saisonheimspiel vom Platz. „Der war jedoch hart erarbeitet“, resümierte Trainer Maximilian Peschek. Zwar gelang Vötting die schnelle Führung – Jacob Thalhuber hatte einen feinen Pass in den Sechzehner gespielt, wo Philipp Meyer vollstreckte (3.). Dann überschlugen sich die Ereignisse: Nach einem Laufduell sah Lengdorfs Simon Nußrainer die Rote Karte (38.). In Unterzahl gelang den Gästen jedoch der Ausgleich: Nach einem Einwurf gab es einen Handelfmeter, den Martin Lechner sicher verwandelte (45.+2).

Nach dem Wechsel standen die Vöttinger gut, doch auch der FCL war im Spiel. Zum Matchwinner avancierte dann Daniel Busch: Zunächst zog der Vöttinger Offensivmann in den Strafraum und erzielte das 2:1 (66.). Und nur drei Minuten später ließ er es erneut klingeln, nach einem langen Ball stellte Busch mit einem Lupfer auf 3:1 (69.). (Matthias Spanrad)