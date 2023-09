„Wir waren heute voll auf der Höhe“ - Unterammergau schlägt harmlosen SV Polling

Von: Oliver Rabuser

In Hochform präsentierte sich Ferdinand Brauchle (r.) an diesem Abend gegen Polling. Foto: or © or

Der WSV Unterammergau hat am Freitagabend beim SV Polling gewonnen und tankt Selbstvertrauen für das Derby gegen den SV Ohlstadt.

Polling – Man möchte fast sagen: Es war ja klar. Der WSV Unterammergau setzt sein Hü- und Hott-Mantra gnadenlos fort. Auf eine Niederlage folgt ein Sieg, komme, was wolle. In diesem Fall: glücklicherweise aus Ammertaler Sicht. Beim SV Polling setzte sich die Elf mehr als verdient mit 2:0 durch.

Ein kleiner Blick voraus: Kommenden Sonntag empfängt der Aufsteiger den SV Ohlstadt zum einzigen Landkreisderby in dieser Vorrunde. Beim SVO hätte man gewiss nichts dagegen, wenn die Achterbahnfahrt der Ammertaler noch ein Weilchen andauern würde. Deren Trainer hofft hingegen auf einen sofortigen Stop. „Ich hoffe, der Zyklus wird jetzt durchbrochen“, sagt Josef Thiermeyer mit deutlich mehr Ernsthaftigkeit als Sarkasmus im Unterton.

Ferdinand Brauchle glänzt als Aktivposten gegen Polling

Die Geschichte am Jakobsee war indessen eine klare Angelegenheit. Da konnten die Pollinger hinterher noch so beteuern, wie schlecht sie an diesem frühen Abend spielten. Diesen Sieg ließ sich Thiermeyer nicht madig machen. „Wir waren heute voll auf der Höhe“, bilanzierte der WSV-Coach, der immerhin auf gestandene Kicker wie den „Hochzeiter“ Simon Stumpfecker oder Stefan Wagner verzichten musste. Bei Ferdinand Brauchle reichte es hingegen, trotz der Bedenken Thiermeyers im Vorfeld der Partie. Und das war gut so.

Der Unterammergauer Sturmführer war ein absoluter Aktivposten, zudem Vorarbeiter beim 1:0. Da steckte der Torjäger den Ball perfekt auf Josef Klarwein durch, sodass der nur noch in die lange Torecke vollenden musste. Vergangenen Sonntag zögerte Klarwein beim Abschluss, diesmal ließ er sich nicht zweimal bitten. Brauchle machte derweil mit einem Distanzschuss auf sich aufmerksam, den Pollings Torhüter zum Eckball abwehrte.

Elias Hartwig macht mit dem zweiten Treffer alles klar

Beim Zuspiel von Anton Speer wurde der Sturmführer gerade noch geblockt. Und bei einem Rebound konnte er nicht ahnen, dass er frei von Abseitsverdacht vor Schuster an den Ball hätte kommen können. Für den Coach zwischenzeitlich durchaus ein Problem. „Wir haben wieder zu viele Chancen liegen, dadurch den Gegner am Leben gelassen.“ Tatsächlich hätte es bei zwei Eckbällen noch vor der Pause beinahe gekracht. Wobei Sebastian Gößl frei vor Geburtstagskind Marco Diroma im WSV-Kasten eigentlich hätte treffen müssen. Die Krux des schwächeren Fußes.

Polling war auch im zweiten Abschnitt trotz verstärkter Präsenz und Bereitschaft einzig bei ruhenden Bällen halbwegs gefährlich. „Tief gestanden und gut verteidigt“, habe seine Elf, lobte Thiermeyer. Klarheit herrschte allerdings erst, als Robin Reiter Klarwein auf die Reise schickte und Elias Hartwig dessen Hereingabe zum 2:0 über die Torlinie drückte. „Danach ging es uns besser“, berichtet der Coach. Denn in der Folgezeit waren nur noch Offensivaktionen der Gäste zu notieren – Polling agierte im Angriff zu ideenlos. (OLIVER RABUSER)