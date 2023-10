Krisenduell im Gemeindederby - Auch Dachau II bleibt nach erneuter Niederlage unten drin

Teilen

Wenig Probleme hatten Roko Gojani (Mitte) und der TSV Allach bei ihrem Gastspiel in Karlsfeld. Im Bild Jannis Habschied (links) und Marc Preis. Foto: hab © hab

Sie kommen nicht aus dem Tabellenkeller raus: Der TSV Bergkirchen, der SV Günding und der TSV 1865 Dachau II müssen weitere Niederlage einstecken.

Dachau/Bergkirchen – Für den TSV Bergkirchen und den SV Günding wird’s langsam Zeit, was fürs Punktekonto zu tun. Nach neuerlichen Niederlagen liegen die beiden Mannschaften in der Kreisliga 1 auf den Abstiegsplätzen. Am kommenden Wochen gibt’s in jedem Fall Punkte: Dann steht das Gemeindederby Günding gegen Bergkirchen auf dem Spielplan.

Vergebene Chancen: Bergkirchen unterliegt Weichs

TSV Bergkirchen – SV Weichs 0:2: Am Ende gewann der SVW, weil er schlichtweg kaltschnäuziger war. Bergkirchen spielte sehr aggressiv, vergaß aber, die Tore zu machen. Bestes Beispiel dafür: der schon in der 5. Minute von Spielertrainer Simon Zacherl vergebene Foulelfmeter. Der Weichser Keeper Fabian Langer parierte.

„Meine Ansprache in der Halbzeit hat gewirkt.“

Dabei waren die Vorzeichen bei Weichs in personeller Hinsicht überhaupt nicht gut gewesen, wie Trainer Korbinian Regert mitteilte. Etliche Spieler hatten abgesagt. In einem eher mittelmäßigen und zerfahrenen Spiel wurden mit einem 0:0 die Seiten gewechselt. Das 0:1 fiel dann in der 60. Minute. Haris Omic nutzte einen individuellen Fehler der Bergkirchner aus. Zuvor war eher Bergkirchen am Drücker, vergab aber einigen gute Möglichkeiten. „Dann haben wir total den Faden verloren“, so TSV-Sprecher Stefan Frimmer. Weichs wurde überlegen und habe schließlich verdient gewonnen. Kurz vor dem Abpfiff stellte Mersad Alic auf 2:0 für die Gäste. Zuvor hatten die Weichser noch zweimal den Pfosten getroffen. „Meine Ansprache in der Halbzeit hat gewirkt“, freute sich SVW-Trainer Korbinian Regert. (Robert Ohl)

Nach frühem Rückstand: Günding verliert bei der SpVgg Erdweg

SpVgg Erdweg – SV Günding 3:0: Erdweg entschied dieses Sechspunktespiel klar für sich. Wichtig war sicherlich, dass Erdwegs langjähriger Führungsspieler Hannes Perchtold endlich wieder zur Verfügung stand, er verlieh der Defensive Stabilität. Der SV Günding taumelt unterdessen gewaltig, steht nun auf dem vorletzten Platz. Die erste Torannäherung gab es erst in der 65. Minute. Die Erdweger hingegen haben sich hingegen fürs Erste befreit.

Die SpVgg Erdweg ging bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Rückkehrer Johannes Perchtold traf nach einer Ecke. Das 2:0 fiel in der 44. Minute. Tobias Egerland erlief einen Pass in die Schnittstelle der SVG-Viererkette und verwandelte. 3:0 stand es für Erdweg in der 61. Minute, Torschütze war Martin Reindl. Bis dahin hatte Günding noch gar nicht aufs Tor geschossen.

„Mit der Leistung wäre auch mehr nicht verdient gewesen.“

Erdwegs Pressesprecher Robert Strixner freute sich über „einen sehr wichtigen Heimsieg, der auch verdient war.“ Gündings Trainer musste sich wegen der Schlappe erstmal sammeln. Dann räumte er ein: „Mit der Leistung wäre auch mehr nicht verdient gewesen, da muss ich ganz ehrlich sein, wir waren einfach heute nicht gut genug.“ (Robert Ohl)

Dachau II kassiert die fünfte Niederlage im siebten Spiel

TSV 1865 Dachau II – TSV 54 München 1:4: Während die Erste des TSV 1865 Dachau im Bayernliga-Derby gegen Pipinsried mit einem 1:0-Heimsieg erstmal den Frust weggeschossen hat, ist die Krise bei der Zweiten so richtig angekommen. Mit diesem 1:4 kassierte die Mannschaft von Spielertrainer Christian Doll bereits die fünfte Niederlage bei sieben Spielen. Damit ist der TSV 1865 Dachau II in der Relegationszone angekommen und der Kreisklasse ziemlich nah. Besonders bitter: Zwei Treffer (16./90.) der Münchner erzielte Angelo Hauk, der ehemalige Co-Trainer der 65-Bayernligamannschaft.

Dabei starteten die Dachauer gut, sie gingen durch Raffael Dirrigl in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Das war es dann aber auch. Hauk markierte das 1:1, und Ben Puta erzielte für den Aufsteiger in der 38. Minute das zweite Tor. Das 1:3 in der 77. Minute durch Ahmet Ünal war die Entscheidung. „Gegen einen sehr guten Gegner hatten wir kaum Möglichkeiten und zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive, und defensiv wurden unsere Fehler eiskalt ausgenutzt“, so die Analyse von 65-Spielertrainer Doll. (Robert Ohl)

„Die Trainingswoche wird nicht so angenehm werden.“

TSV Eintracht Karlsfeld II – TSV Allach 09 0:3: „Die Trainingswoche wird nicht so angenehm werden“, kündigte Flo Beutlhauser an. Der Trainer der Eintracht-Reserve war total unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Es war eines der schlechtesten Spiele, seitdem ich hier Trainer bin.“ Und das sind mittlerweile immerhin fünf Jahre. Die Karlsfelder wirkten behäbig und nahmen die Zweikämpfe nicht an. Sie waren nicht auf dem Platz – anders als der TSV Allach. Die Gäste bogen in diesem Lokalderby durch den Doppelschlag mit Treffern von Thomas Huser (11.) und Thomas Weiß (14.) früh auf die Siegerstraße ein. Karlsfelds Antwort blieb aus. Die Heimelf blieb in der Folge ohne nennenswerten Abschluss, während die Gäste versuchten, über ihre schnelle Flügelspieler zum Abschluss zu kommen. Der vorentscheidende dritte Treffer fiel lange nicht, ehe Jonas Kuhn in der 87. Minute mit dem 3:0 den Deckel draufmachte. (Moritz Stalter)