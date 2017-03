Kubica erlöst Unterföhring

FC Unterföhring - Die formstärkste Mannschaft nach der Winterpause jedoch stellt bislang der FC Unterföhring.

Der 1:0-Heimerfolg am Freitagabend gegen den TSV Bogen war schon der fünfte Sieg in Folge für Andreas Pummers Team, darunter alle drei Partien des Jahres 2017. In einer teils hitzigen Partie mit insgesamt sieben Gelben Karten gelang Arthur Kubica nach einer guten Stunde der goldene Treffer (61.), die letzte Niederlage der seit mittlerweile acht Spielen unbesiegten Pummer-Elf datiert von Ende Oktober (0:2 in Schwabmünchen).

Text: Matthias Horner

Quelle: fussball-vorort.de