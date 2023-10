Kühne leitet ersten Sieg des TSV Neuried ein – Enges Rennen an der Spitze der Kreisliga-Tabelle

Dina Kühne ist für den TSV Neuried eine echte Allrounderin. Foto: TSV © TSV

Das Warten auf den ersten Sieg in der Bezirksoberliga hat ein Ende: Der TSV Neuried schlägt den FC Forstern II mit 2:1 – Kühne überzeugt als Allrounderin.

Dina Kühne ist beim TSV Neuried schon so ziemlich auf jeder Position aufgelaufen. Im Online-Portal FuPa ist sie als Abwehrspielerin gelistet, aber Kühne verfügt auch über Offensivqualitäten. Als in der vergangenen Spielzeit zeitweise keine Torhüterin zur Verfügung stand, half die 24-Jährige sogar dreimal zwischen den Pfosten aus. Die Allrounderin wurde in der Anfangsphase dieser Bezirksoberliga-Saison beim TSV Neuried schmerzlich vermisst, Kühne verpasste verletzungsbedingt die ersten fünf Saisonspiele.

Kühne bringt den TSV Neuried auf die Siegerstraße

Doch bei der 2:4-Niederlage beim FC Stern München II am sechsten Spieltag feierte sie ihr Comeback, und bei ihrem zweiten Saisoneinsatz am Samstag hatte sie großen Anteil am lang ersehnten ersten Saisonsieg der Neurieder Fußballerinnen. Diesmal als Mittelstürmerin aufgeboten, sorgte sie immer wieder für Gefahr in der Hintermannschaft des FC Forstern II. Kurz vor der Pause tat sie dann, wofür eine Stürmerin in erster Linie da ist: Mit einem präzisen Abschluss aus rund 20 Metern ins linke Eck brachte sie ihr diesmal im Vergleich zu den Vorwochen besser besetztes Team in Führung. Beim Stand von 2:0 vergab Kühne zwar eine Großchance zum 3:0, dennoch brachte der TSV den 2:1-Sieg über die Zeit und durfte erstmals in dieser Saison jubeln. (Tobias Empl)

MTV München grüßt von der Spitze der Kreisliga-Tabelle

Die Paarungen des Spieltags hatten Brisanz versprochen: In der Kreisliga 2 kam es am Wochenende zu den beiden Spitzenspielen TSV Solln (5.) gegen SV Planegg-Krailling (1.) und MTV 1879 München (3.) gegen TSV 1860 München III (2.). Die Begegnungen hatten das Potenzial, die fünfköpfige Spitzengruppe der Liga – der zusätzlich der bis dato viertplatzierte FC Kosova München angehört – zu sprengen und erstmals in dieser Saison ein wenig klarere Verhältnisse im Kampf um die Aufstiegsplätze zu schaffen. Das Gegenteil aber war der Fall. Am Samstag schlug zunächst der MTV die Dritte der Löwen (3:2) und schob sich damit vorläufig an die Tabellenspitze. Dort blieben die Münchner tags darauf auch stehen, weil der bis dahin ungeschlagene SVP überraschend deutlich in Solln unterging (1:5). Durch die beiden Ergebnisse schoben sich die aktuellen Topteams der Liga noch enger zusammen. Der MTV führt die Tabelle nun punktgleich mit dem SVP an (je 19 Punkte), hat aber eine Partie weniger absolviert und kann sich im Nachholspiel am morgigen Mittwoch beim sechstplatzierten FC Fürstenried (20 Uhr) ein kleines Polster zulegen. Auf den Plätzen drei bis fünf folgen Solln, 1860 und Kosova mit jeweils 18 Zählern. Nach einem Drittel der Saison ist der Aufstiegskampf also bereits in vollem Gange. (Michael Grözinger)