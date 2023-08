Angstgegner Gilching: Landesligist Jetzendorf verliert zuhause ein klassisches 0:0-Spiel

Zwei Siege und drei Niederlagen: Der TSV Jetzendorf startet mit sechs Punkten aus fünf Partien in die Landesliga-Saison. © Dieter Metzler

Zwei späte Tore von Gilching sorgen für die dritte Saisonniederlage des TSV Jetzendorf in der Landesliga Südwest.

Jetzendorf – Der TSV Gilching gehört nicht zu den Lieblingsgegnern der Fußballer des TSV Jetzendorf. Dreimal trafen beide Teams in der Landesliga aufeinander, nur im ersten Duell haben die Jetzendorfer überhaupt einen Punkt geholt. Eine ausbaufähige Bilanz. Doch daran änderte sich gestern Abend leider nichts. Die Jetzendorfer unterlagen auf eigenem Platz 0:2 (0:0). Sie kassierten in der turbulenten Schlussphase zwei späte Tore, obendrein musste Wlad Beiz kurz vor dem Abpfiff mit Gelb-Rot vom Platz.

Unwetter nach torloser erster Hälfte

Die Jetzendorfer wollten endlich den ersten Sieg gegen Gilching, doch der Gast war mal wieder ein schwerer Brocken. Es entwickelte sich zunächst ein Spiel auf gutem Niveau, in dem beide Teams einen gepflegten Ball spielten. Vor den Toren passierte allerdings wenig – was auch an den konzentrierten und sortierten Defensivreihen lag. Die beste Möglichkeit vor der Pause hatte Max Kreitmair, der Offensivmann der Jetzendorfer wurde nach Vorarbeit von Wlad Beiz allerdings im letzten Moment von einem Verteidiger geblockt (10.). Die weiteren Abschlüsse fielen in die Kategorie „nicht nennenswert“.

Ohne Torerfolg, aber immerhin vor Beginn eines kurzen, heftigen Unwetters ging es in die Halbzeit. Denn mit dem Pausenpfiff war Land unter in Jetzendorf angesagt. Es hagelte und stürmte. Da sich die Lage schnell entspannte, konnte weitergespielt werden, wenngleich die zweite Hälfte erst mit Verspätung gestartet werden konnte.

Turbulente Schlussphase: Gilching entscheidet Spiel für sich

Doch der heftige Guss hatte seine Spuren hinterlassen, sogar Pfützen gab’s auf dem Platz, was ein geordnetes Passspiel schwierig machte. Lange sah es nach einem klassischen 0:0 aus, auch weil die Jetzendorfer ihre zwei, drei Chancen nicht nutzten.

Dann aber traf Fabian Klingl per Kopf (88.). Den Jetzendorfern blieb nur die bedingungslose Offensive, die Gilching mit einem Kontertor in der Nachspielzeit bestrafte. Marcel Ebeling tauchte frei vor dem Tor auf, umdribbelte Jetzendorfs Keeper Jeremy Manhard und schob zum Endstand ein. (Moritz Stalter)