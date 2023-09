Attaching II punktet auch gegen den SC Tegernbach dreifach

Effektiver SV Langenbach schlägt Oberhaindlfing - Auswärtssiege für die Moosburger Teams

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Synchron im Kampf um den Ball: Attachings Stefan Seipold (Rot) versucht, dem Tegernbacher Martin Ewerling das Spielgerät abzuluchsen. Foto: Gleixner © Gleixner

Während die Spitzenteams der A-Klasse Langenbach und Attaching II erneut Siege einfahren, jubelt auch der SVA Palzing II und der TSV Moosburg.

Landkreis – Die Fußballer des BC Attaching II verdienten sich durch eine couragierte zweite Hälfte einen Heimerfolg über Tegernbach und bleiben damit auf dem zwei-ten Rang in der A-Klasse 6. Spitzenreiter SV Langenbach ließ derweil nichts anbrennen und bewahrte durch einen klaren Heimerfolg über Oberhaindlfing seine weiße Weste.

SV Langenbach dreht Partie gegen Oberhaindlfing

SV Langenbach – SC Oberhaindlfing 4:1 (2:1). Trotz des hohen Ergebnisses ist es laut Langenbachs Trainer Frank Vanselow ein schweres Spiel gewesen: „Die Gäste kämpften bis zum Schluss, hatten diverse hochkarätige Chancen.“ Nach dem schnellen Rückstand reagierte Langenbach bald mit zwei eigenen Toren und durfte sich danach beim überragenden Torhüter Rainer Summer bedanken. Im zweiten Abschnitt folgten zwei Kontertore: „Wir trafen effektiv, Oberhaindlfing nicht“, beschrieb Vanselow den Unterschied.

Tore: 0:1 Quirin Kaindl (3.), 1:1 Tim Karschewski (13.), 2:1/4:1 Christian Spengler (20./58.), 3:1 Hannes Kain (54.).

„Endlich hat es auch einmal geklappt.“

SVA Palzing II – SC Oberhummel 2:1 (1:0). Wenn seine Männer laufen und kämpfen, könnten sie jeden Gegner schlagen, sagte SVA-Coach Manfred Bullok: „Endlich hat es auch einmal geklappt, und der Sieg ist absolut verdient.“ Allerdings habe man sich diesen teuer erkauft, denn in der Partie verletzten sich gleich drei Palzinger Akteure – angesichts der mageren Personalsituation doppelt bitter. „Heute freuen wir uns aber über die Punkte, die Männer zeigten dabei auch spielerisch eine gute Leistung“, lobte Bullok.

Tore: 1:0 David Kungzt (31.), 2:0 Leon Marvin Steinkühler (86.), 2:1 Dennis Baumgartner (90./FE).

Attaching II punktet auch gegen den SC Tegernbach dreifach

BC Attaching II – SC Tegernbach 2:0 (0:0). Bei den Attachingern läuft’s weiter rund. Der sechste Sieg im siebten Spiel sei dank einer starken Leistung nach der Pause verdient, betonte BCA-Coach Thomas Stampfl. Im ersten Abschnitt gab es ein rechtes Rumgeplänkel, ohne zwingende Chancen auf beiden Seiten. Das änderte sich nach Wiederanpfiff, als die Attachinger Reserve nach einer Ecke sofort zuschlug und mit einem Traumtor wenig später alles klar machte. Man könne von einem richtig gelungenen Saisonauftakt sprechen, freute sich Stampfl.

Tore: 1:0 Marcus Huber (47.), 2:0 Jonas Martinez Rößle (53.).

„Die Jungs gaben alles und drückten Rudelzhausen in die eigene Hälfte.“

TSV Rudelzhausen – TSV Moosburg 3:4 (2:2). TSV-Trainer Andreas Lienhard meinte, dass seine Truppe von Beginn an zwar dominant gewesen sei, dem Gegner aber die ersten beiden Tore durch individuelle Fehler geschenkt habe. „Danach drückten wir weiter und verdienten uns das 2:2 bis zur Pause.“ Im zweiten Abschnitt vergab der TSV dann vor und nach dem erneuten Rückstand jeweils einen Elfmeter. „Wir dachten schon, dass alles gegen uns läuft. Aber die Jungs gaben weiter alles und drückten Rudelzhausen in die eigene Hälfte“, lobte der TSV-Trainer. „Daher fielen dann zum Glück noch die Tore zum wichtigen Sieg.“

Tore: 1:0/2:0 Daniel Dlugosch (4./8./FE), 2:1/3:4 Andreas Irl (34./88.), 2:2 Alan Jaworski (37.), 3:2 Markus Ostermeier (49./FE), 3:3 Benedikt Wagner (63.).

„Heute haben die Männer alles vermissen lassen, was Fußball ausmacht.“

VfR Haag – FC Moosburg II 1:3 (0:2). VfR-Trainer Sebastian Elephand zeigte sich bedient: „Heute haben die Männer alles vermissen lassen, was Fußball ausmacht.“ Kämpferisch wie spielerisch passte gar nichts. „Nach Ballgewinnen haben wir ihn gleich wieder verloren, nicht einmal Pässe über drei Meter kamen an“, schimpfte er. Die Gäste hätten es dadurch leicht gehabt und sich praktisch über geschenkte Tore freuen dürfen. Laut Elephand gewinne man so nicht mal in der C-Klasse. „Wir müssen die Partie schnell abhaken und nach vorne schauen. Schlechter geht’s nicht mehr.“

Tore: 0:1 Amar Loncar (34.), 0:2 Niklas Rinck (45.), 0:3 Granit Hoxhaj (64.), 1:3 Dominik Reiter (80.). (Bernd Heinzinger)