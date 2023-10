Langengeisling trifft auf direkten Konkurrenten: „Wollen die 20-Punkte-Marke knacken“

Teilen

Waldperlach steht nach drei Siegen, zwei Remis und sieben Niederlagen auf dem elften Platz der Bezirksliga-Tabelle. © Kurt Kletter

Der FC Langengeisling trifft in der Bezirksliga Ost auf den SV Waldperlach und will mindestens einen Zähler mit nach Hause nehmen.

Langengeisling – Sonntagstermin für den FC Langengeisling: Die Mannschaft von Spielertrainer Maxi Hintermaier gastiert um 14.30 Uhr beim SV Waldperlach, der mit elf Punkten hauchdünn über dem Strich steht.

„Ich schätze Waldperlach als direkten Konkurrenten ein, deswegen wäre es schön, wenn wir den Dreier mitnehmen.“

Nach dem wichtigen 3:0 gegen Siegsdorf hat der FCL 19 Punkte auf dem Konto. „In Waldperlach haben wir bislang zweimal unentschieden gespielt“, sagt Hintermaier. „Grundsätzlich kann ich ja auswärts auch mit einem Punkt leben. Aber ich schätze Waldperlach als direkten Konkurrenten ein, und deswegen wäre es schon schön, wenn wir den Dreier mitnehmen könnten.“ Und er ergänzt: „Wir stehen gut da, können ohne großen Druck aufspielen. Auf alle Fälle wollen wir die 20-Punkte-Marke knacken.“

Hintermaier schätzt die Truppe von Trainer Florian Kopp als spielerisch top ein, die ihre Stärken mit Julius Becker und Thorsten Walfort vor allem im Zentrum hat: „Ich kenne ja den Florian schon lange und weiß, dass er seine Mannschaft schon Fußball spielen lässt. Insofern wird das ein ganz anderes Spiel als gegen Siegsdorf.“

Hierl bleibt Langengeislings einziger Torwart

Die Münchner haben in den letzten Wochen kontinuierlich gepunktet – Laufkundschaft ist Waldperlach, das einen breiten Kader hat, also sicherlich nicht. „Grundsätzlich ist der Gegner nicht ganz einfach einzuschätzen. Da spielen fast von Woche zu Woche immer ganz andere Leute“, weiß der FCL-Coach. „Die 2:3-Niederlage im letzten Spiel der vergangenen Saison, als wir 2:1 geführt haben, ist mir noch in Erinnerung. Da habe ich mich tagelang geärgert, obwohl es bei uns um nichts mehr gegangen ist.“

Beim FCL war Torwart Christian Bernhardt diese Woche wieder im Training, hat sich aber prompt an der Schulter verletzt, sodass Michael Hierl weiterhin einziger Keeper ist. „Ihm darf halt nichts passieren. Im Training ist es sowieso immer ganz ungünstig, wenn man nur einen Keeper hat. Das ist echt nervig“, weiß der Spielertrainer. Tipp: 2:1 für Langengeisling. (Michael Buchholz)

FCL-Kader

Hierl; Hintermaier, Maier, Simak, Seeholzer, Buchberger, S. Stenzel, Bucher, Riederle, Dornauer, Aigner, K. Stenzel, Mehringer, J. Wilson, Rupprecht, Birnbeck, Wiesheu, Wägner