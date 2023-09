„Haben was gutzumachen“ - FC Lengdorf empfängt in der Kreisliga den SV Eichenried

Von: Helmut Findelsberger

Lengdorf-Coach Gianfranco Soave muss neben Lukas Fischer nun auch auf Bernhard Heilmeier verzichten. © Christian Riedel

Der FC Lengdorf will das Desaster gegen den FC Finsing wettmachen, muss aber gegen den SV Eichenried auf zwei Leistungsträger verzichten.

FC Lengdorf – SV Eichenried (Fr., 19 Uhr) – „Wir haben was gutzumachen“, sagt FCL-Spielertrainer Gianfranco Soave, aber das müsste er nicht extra betonen nach der 0:5-Packung beim Kreisliga-Spitzenspiel in Finsing. Bitter für den FCL: Neben Lukas Fischer fällt nun auch Bernhard Heilmeier aus. Er hat sich in Finsing schon beim Aufwärmen verletzt. Soave: „Er hat uns da brutal gefehlt und wird vielleicht länger ausfallen, das hat nicht gut ausgesehen mit seinem Knöchel.“

„Er ist immer noch gut unterwegs.“

Eichenrieds Spielertrainer David Müller freut sich auf den ehemaligen Aschheimer Mannschaftskollegen Soave, den er lobt: „Er ist immer noch gut unterwegs.“ Auch er „findet solche Treffen immer sehr schön“. Müller will den ersten Sieg gegen den SC Moosen nicht überbewerten, „aber personell sieht es inzwischen viel besser aus“. Ein paar fehlen aber wieder: Felix Schmieg ist noch im Urlaub, Korbinian Lommer verletzt. Nedim Bagci ist allerdings nochmal eine Woche weg „nach seinem starken Spiel“, bedauert Müller. Tipp: 2:1 für Lengdorf. (Helmut Findelsberger)