Lengdorfs Geniestreich in letzter Minute: „Nehmen den zweiten Derby-Dreier gerne mit“

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Die Lufthoheit hat hier Walpertskirchens Torwart Stefan Gröppmeier, der ansonsten beim Derby in Lengdorf nur selten ernsthaft geprüft wurde. Foto: dominik Findelsberger © dominik Findelsberger

Knappe Derbysiege kann der FC Lengdorf! Nach dem 1:0-Erfolg gegen Kirchasch geht das Team von Gianfranco Soave auch gegen Walpertskirchen als Sieger vom Platz.

Lengdorf – Unbeschreiblicher Jubel auf der einen, Fassungslosigkeit auf der anderen Seite. Durch einen Treffer in der 90. Minute hat der FC Lengdorf am Freitagabend den SV Walpertskirchen im Derby 1:0 bezwungen in einer Partie, die – je nach Sichtweise – eigentlich keinen Sieger oder Verlierer verdient hätte. Die Partie vor rund 300 Zuschauern, die in Schiedsrichter Philipp Steinbach einen ausgezeichneten Leiter hatte, war nämlich ausgesprochen arm an Torszenen.

Kaum Torchancen

Wie erwartet begann Gastgeber Lengdorf offensiv und holte in der Anfangs-Viertelstunde einige Eckbälle heraus, die jedoch nichts einbrachten, weil die Gäste gut standen. Es dauerte gut 20 Minuten bis zur ersten Walpertskirchener Ecke, die aber ebenso harmlos war. Während FCL-Schlussmann Johannes Preis das Leder nur bei Rückgaben bekam, durfte sein Gegenüber Stefan Gröppmaier dazwischen auch mal den einen oder anderen Ball fangen, wurde allerdings nicht wirklich auf eine harte Probe gestellt. Nach einer knappen halben Stunde wäre er allerdings machtlos gewesen, als Martin Lechner am kurzen Pfosten eine Flanke von Tobias Lechner direkt nahm, den Ball aber vorbeischoss. Preis war fünf Minuten später zum ersten Mal gefordert, doch schoss ihm Florian Rauch aus gut 20 Metern genau in die Arme.

Ansonsten war viel Kampf im Mittelfeld angesagt, beide Teams gingen hart, aber nur selten unfair zur Sache, und so musste der Unparteiische insgesamt nur fünfmal die gelbe Karte zücken.

Viele Zweikämpfe im Mittelfeld

Die zweite Hälfte begann turbulent. Noah Baumann vertändelte kurz vor der Mittellinie den Ball im Zweikampf gegen Gianfranco Soave. Der Lengdorfer Spielertrainer sah, dass Gröppmaier weit vor seinem Tor stand, hob das Leder gefühlvoll über ihn, allerdings auch am Tor vorbei. Danach tat sich erst einmal nichts, denn beide Teams lieferten sich einen Abnutzungskampf im Mittelfeld, mit leichten Vorteilen für Walpertskirchen.

Wilde Schlussphase: Welches Team trifft zuerst?

In der Schlussviertelstunde nahm die Partie dann aber Fahrt auf, so als ob beide Mannschaften das nachholen wollten, was sie zuvor versäumt hatten. Zunächst zog Walpertskirchens Daniel Schuler von der Strafraumgrenze ab und Preis rettete mit einer spektakulären Parade. Nur zwei Minuten später brannte es im Walpertskirchener Strafraum lichterloh. Nach einem Querpass von der linken Seite landete der Ball bei Florian Spielberger, der aus halbrechter Position sofort abzog, aber im glänzend reagierenden Gröppmaier seinen Meister fand.

In der 87. Minute ergab sich die nächste Möglichkeit für die Gäste, als die Lengdorfer Abwehr kurz nicht im Bilde war. Der pfeilschnelle Adrian Alexy ging auf der linken Seite auf und davon, wurde aber von zwei Spielern verfolgt, die letztlich mit vereinten Kräften seinen Querpass auf den frei vor dem Tor stehenden Schuler verhindern konnten.

Lechner erlöst Lengdorf

Als sich beide Teams schon auf ein – letztlich gerechtes – 0:0 eingestellt hatten, landete der Ball in der 90. Minute doch noch im Tor. Nach einem Einwurf kombinierten die Lengdorfer schnell nach vorne. Der Ball kam zum frei stehenden Martin Lechner, der flach aus etwa 14 Metern einschoss und dann von seinen Kameraden schier erdrückt wurde. (Wolfgang Krzizok)

Stimmen zum Spiel

Gianfranco Soave, Spielertrainer des FC Lengdorf: „Das war ein extremer Fight gegen eine sehr dynamische, junge Walpertskirchener Mannschaft. Wir haben versucht zu kombinieren, waren aber viel zu hektisch, und es gab kaum klare Torchancen. In der zweiten Hälfte hatten wir teilweise mehr vom Spiel, auch wenn Walpertskirchen immer wieder Nadelstiche setzen konnte, vor allem über Alexy. Den mussten wir doppeln, aber das war vorher schon unser Plan, und es hat geklappt. Der Lucky Punch war dann nicht unverdient. Nach dem 1:0 in Kirchasch nehmen wir den zweiten Derby-Dreier natürlich gerne mit.“

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: „In der ersten Halbzeit hat der FCL aufs Tempo gedrückt, aber wir haben gut dagegengehalten. Die zweite Hälfte war ziemlich ausgeglichen, und ich habe eher Vorteile für uns gesehen. Das 0:1 war jetzt das dritte Gegentor in dieser Saison, das wir nach einem Einwurf kassiert haben, weil wir den Raum vor dem Tor nicht gesichert haben. Das predige ich seit Saisonbeginn, dass wir da aufpassen müssen. Es ist bitter, war aber letztlich nicht unverdient.“