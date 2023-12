Pleite in Überzahl gegen Dynamo Dresden - Skarlatidis: „Extrem bitter“

Simon Skaraltidis und die Hachinger hatten gegen Dresden in Überzahl große Probleme. © IMAGO/Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching hat am Sonntagnachmittag einen Coup bei Dynamo Dresden verpasst. In Überzahl gelang dem Aufsteiger fast gar nichts.

Dresden – Für die SpVgg Unterhaching ging die Serie von vier ungeschlagenen Partien zu Ende. Dagegen konnte Dynamo Dresden nach seinerseits vier sieg- und torlosen Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Mit einem 2:1-Arbeitssieg machten die Sachsen die knapp 26.000 Zuschauer glücklich.

„Die Mannschaft hat leidenschaftlich gekämpft, sich aber leider nicht belohnt“, bedauerte Hachings Trainer Marc Unterberger. „Wir konnten aus der Überzahl einfach kein Kapital schlagen, dies war extrem bitter“, bedauerte Simon Skarladitis.

SpVgg Unterhaching: Kapitän Seppi Welzmüller mit Knieverletzung ausgewechselt

Der erste Durchgang verlief kurios, denn Haching bestimmte die Partie, kassierte aber den Gegentreffer in der 32. Minute durch Jakob Lemmer. „Das Tor für Dresden fiel aus dem Nichts, aber unsere Mannschaft hat eine tolle Reaktion gezeigt“, meinte Hachings Präsident Manfred Schwabl. So setzte Simon Skarlatidis einen Freistoß an dem Pfosten (36.). Dann klärte der Dresdener Claudio Kammerknecht im Stile eines Torwartes mit einem Handspiel auf der Linie. Schiedsrichter Timo Gerächt zückte die rote Karte und entschied auf Elfmeter, den Patrick Hobsch zum verdienten Ausgleich verwandelte (41.).

Überraschend kippte das Momentum im zweiten Abschnitt, die Mannschaft in Unterzahl übernahm das Kommando. Die Hachinger wussten nichts mit der Überzahl anzufangen und agierten zunehmend zerfahren. Es wurde ganz bitter: Nach einem Foul von Schifferl an Cueto verwandelte Stefan Kutschke in der 74. Minute den Matchball per Elfmeter. Dann verletzte sich Kapitän Josef Welzmüller am Knie. Die größte Ausgleichschance vergab Matthias Fetsch in der 90 Minute. (KLAUS KIRSCHNER)