Jahn Regensburg gegen Unterhaching im Live-Ticker: Vorlage Vollath! SpVgg kontert postwendend

Von: Jörg Bullinger

Teilen

Manager und Leader Markus Schwabl trifft mit der SpVgg Unterhaching zum Auftakt auf Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg. © Imago Images/Oryk HAIST

Am 1. Spieltag hat die SpVgg Unterhaching mit Jahn Regensburg ein Spitzenteam erwischt. Das bayerische Derby zum Drittliga-Auftakt im Live-Ticker.

1. Spieltag der 3. Liga: SSV Jahn Regensburg gegen SpVgg Unterhaching.

Zweitliga-Aufsteiger gegen Regionalliga-Meister: Wer erwischt den besseren Start in die neue Saison?

Anpfiff im Jahnstadion ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München – Endlich wieder 3. Liga! Und zum Auftakt gleich ein bayerisches Derby. Die SpVgg Unterhaching reist am ersten Spieltag nach Regensburg und hat mit dem SSV Jahn einen der Topfavoriten auf die Meisterschaft und den Aufstieg in die 2. Bundesliga vor der Brust. Die Hausherrren haben nach dem Abstieg ihren Kader auf links gedreht.

Das könnte die Chance für die Hachinger sein. Der Klub aus der Vorstadt hat sich zwar von einigen Aufstiegshelden getrennt, den Meister-Kader der Regionalliga aber zusammengehalten. Die Ergebnisse aus der Vorbereitung machen Mut. „Für uns geht es um den Klassenerhalt und wir sind der Außenseiter, der für eine Überraschung sorgen möchte“, kündigte der neue Trainer Marc Unterberger im Interview an.

SSV Jahn Regensburg gegen SpVgg Unterhaching im Live-Ticker: Wer holt den ersten Saisonsieg?

Die Hausherren haben sich unter der Woche ebenso wie die Spielvereinigung im Toto-Pokal erstes Selbstvertrauen für die lange Spielzeit geholt. Die Mannschaft von Trainer Joe Enochs siegte souverän mit 6:0 beim TSV Unterpleichfeld. Noah Ganaus erzielte fünf Jahn-Treffer. Haching gewann ebenso ungefährdet mit 7:1 bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn.

Am Samstag geht Regensburg als klarer Favorit ins Rennen um den ersten Saisonsieg in der 3. Liga. Das Derby im Jahnstadion ist mit 15.210 Zuschauern ausverkauft. Gelingt den Hachinger zum Auftakt eine Überraschung oder sammelt der SSV Jahn Regensburg auf dem erhofften Weg zurück in die 2. Bundesliga den ersten Dreier? Anpfiff ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (jb)