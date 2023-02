Fabio Meikis im Live-Interview: Über Haching, Ingolstadt und Türkgücü zum SC Oberweikertshofen

Von: Louisa Genthe

Fabio Meikis (li.) kam für Türkgücü München in dieser Saison nur auf 101 Einsatzminuten. © Fotomontage / SC Oberweikertshofen / Imago images

Seit wenigen Tagen ist Fabio Meikis beim SC Oberweikertshofen. Am Donnerstag ab 15 Uhr spricht der Angreifer im Live-Interview über seinen Wechsel.

München - Erst seit letzter Woche ist bekannt, dass der SC Oberweikertshofen wieder ein junges Toptalent verpflichtet hat. Fabio Meikis wechselte vom Regionalligisten Türkgücü München zum SC. Die Freude im Verein war groß, denn der 21-Jährige sollte bereits letztes Jahr verpflichtet werden. „Eigentlich stand Fabio schon in der vergangenen Saison auf unserer Wunschliste, hat sich aber dann dem Regionalligisten angeschlossen“, sagte Weikertshofens Manager Uli Bergmann.

Begonnen hat Meikis‘ Karriere allerdings im Süden Münchens bei der SpVgg Unterhaching. Von 2016 bis 2019 wurde der Stürmer bei der SpVgg Unterhaching ausgebildet. Seinen fußballerischen Höhepunkt hatte er mit der U19 in der Bayernliga: Meikis glänzte in 14 Spielen mit 16 Toren.

Neugzugang des SC Oberweikertshofen: Meikis lief für Türkgücü München zweimal in der Regionalliga auf

Bei dieser Trefferquote dauerte es nicht lange, bis verschiedene Vereine bei dem heute 21-Jährigen anklopften. Der FC Ingolstadt schaffte es schlussendlich, den Youngster von einem Wechsel zu überzeugen. Nach 14 Spielen mit den A-Junioren gelang Meikis in der Sprung zur Reserve. In zwei Bayernliga-Spielzeiten erzielte der gebürtige Dachauer in 40 Spielen 13 Tore.

Im vergangenen Sommer zog es ihn zurück in die Landeshauptstadt. Nach dem Drittliga-Abstieg stellte Türkgücü München einen neuen Kader für die Regionalliga Bayern zusammen und lotste Meikis an die Heinrich-Wieland-Straße. In den ersten beiden Partien stand der beidfüßige Offensivspieler in der Startelf, ehe er sich im Training einen Riss des Syndesmosebandes zuzog und für den Rest der Hinrunde ausfiel.

Donnerstag ab 15 Uhr live: Fabio Meikis spricht über seinen Wechsel zu Landesligist SC Oberweikertshofen

In der Winterpause entschied er sich, Türkgücü wieder zu verlassen und wechselte in die Landesliga Südwest zum SC Oberweikertshofen. Nicht nur der Verein, auch das 21-jährige Talent freut sich über diese Chance: „Ich habe ein gutes Gefühl vom Umfeld, von der Mannschaft und natürlich von der Spielphilosophie.“, sagte Meikis nach seiner Vorstellung.

Am Donnerstag sprechen wir ab 15 Uhr auf unserer Facebook- und YouTube-Seite im Live-Interview mit Fabio Meikis über seinen bisherigen Karrieregang, den Wechsel zum SCO und seine Pläne für die Zukunft. (Louisa Genthe)