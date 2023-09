Türkgücü München gegen Eintracht Bamberg LIVE: Bleibt die Kayabunar-Elf oben dran?

Von: Jörg Bullinger

Teilen

Alper Kayabunar ist mit Türkgücü München im Heimspiel gegen Eintracht Bamberg in der Favoritenrolle. © IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Am 9. Spieltag erwartet Türkgücü München Eintracht Bamberg. Die Hausherren sind klarer Favorit. Der Live-Ticker zum Spiel aus dem Grünwalder Stadion.

9. Spieltag der Regionalliga Bayern: Türkgücü München gegen FC Eintracht Bamberg.

Tabelle: Die Münchner sind Fünfter und wollen an den Spitzenteams dranbleiben. Bamberg steht auf einem Relegationsplatz.

Anpfiff im Grünwalder Stadion ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München - Am 9. Spieltag der Regionalliga Bayern erwartet Türkgücü München den Aufsteiger FC Eintracht Bamberg. Da die 3. Liga pausiert, findet die Partie nicht im Sportpark Heimstetten, sondern im Stadion an der Grünwalder Straße in Giesing statt. Auf dem Papier ist die Mannschaft von Alper Kayaunbar klarer Favorit.

Bei den Gastgebern läuft es in dieser Saison. Mit fünf Siegen, einem Remis und einer Niederlage zählen die Münchner bisher zu den Topteams der Liga. Vor der Partie beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Vilzing fünf Punkte. Allerdings hat die DJK bereits am Freitagabend gespielt und sich im Topspiel gegen den Zweiten TSV Aubstadt mit 2:0 durchgesetzt.

Türkgücü München gegen Eintracht Bamberg im Live-Ticker: Gastgeber in der Favoritenrolle

Inklusive Totopokal, am Mittwoch gegen den TSV Buchbach, blickt Türkgücü München auf drei Siege in Folge zurück und kann mit breiter Brust auflaufen. Die Gäste sind nach drei Niederlagen in Serie in der Tabelle auf einen Relegationsplatz abgerutscht und brauchen nach insgesamt zwei Dreiern und sechs Niederlagen dringend ein Erfolgserlebnis. Vergangene Woche setzte es eine deutliche 0:4-Heimpleite gegen Wacker Burghausen.

Gelingt dem FC Eintracht Bamberg heute Nachmittag auf Giesings Höhen ein Befreiungsschlag oder wird das Team von der Heinrich-Wieland-Straße seiner Favoritenrolle gerecht und beißt sich endgültig in der Spitzengruppe der Regionalliga Bayern fest? Anpfiff im Grünwalder Stadion ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (jb)