Viktoria Aschaffenburg gegen TSV Buchbach im Live-Ticker: Kult-Klub hofft auf ersten Saisonsieg

Von: Jörg Bullinger

Beim letzten Aufeinandertreffen Ende März setzte sich Viktoria Aschaffenburg klar mit 4:1 gegen Aleks Petrovic und seine Buchbacher durch. © Imago Images /Sven Leifer

Am 2. Spieltag der Regionalliga Bayern reist der TSV Buchbach zur Viktoria nach Aschaffenburg. Gelingt dem Kult-Klub der erste Sieg? Der Live-Ticker.

2. Spieltag der Regionalliga Bayern: Viktoria Aschaffenburg gegen TSV Buchbach.

Beide Klubs spielten am ersten Spieltag 0:0. Viktoria in Schweinfurt und Buchbach gegen Ansbach.

Anpfiff im Stadion am Schönbusch ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München/Buchbach - Trainer Alex Käs und seine Buchbacher haben eine lange Reise vor sich. Mehr als 400 Kilometer muss der TSV am Freitag abspulen, ehe es im Stadion am Schönbusch zum zweiten Mal in dieser Saison in der Regionalliga Bayern für den Kult-Klub um Punkte geht.

Nach dem ersten Spieltag sind Gastgeber Viktoria und Buchbach in der Tabelle gleich auf. Bei Aschaffenburg glänzte am ersten Spieltag beim 1. FC Schweinfurt vor allem Keeper Alex Grün. Mit starken Paraden hielt er seinen Kasten sauber und rettete seiner Mannschaft einen Zähler. Auch die Gäste mussten sich im Heimspiel gegen die SpVgg Ansbach mit einer Nullnummer zufriedengeben.

Viktoria Aschaffenburg gegen TSV Buchbach im Live-Ticker: Beide Teams am ersten Spieltag ohne Sieg

Buchbach-Coach Käs reist mit großem Respekt nach Unterfranken. „Eine sehr erfahrene, abgezockte Mannschaft. Im ersten Heimspiel erwarte ich sie sehr aggressiv“, sagt der 30-Jährige im Vorfeld des Duells, „wir wollen wieder so stabil agieren wie gegen Ansbach und in der Offensive den ein oder anderen Akzent mehr setzen. Dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die weite Heimreise mit Punkten im Gepäck antreten werden.“

Viktoria-Trainer Simon Goldhammer rechnet mit einem harten Fight: „Wir müssen erst einmal den Kampf annehmen und unseren Matchplan umsetzen“, fordert der 37-Jährige. Wer sammelt die ersten drei Punkte der Saison? Anpfiff in Aschaffenburg ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (jb)