„Luke hat uns voll und ganz überzeugt“ - Kawabe verstärkt den FC Pipinsried

Läuft ab sofort im Trikot des FC Pipinsried auf: Luke Kawabe. © Bruno Haelke

Ein neues Gesicht beim FC Pipinsried. Der Bayernligist verpflichtet den Mittelfeldspieler Luke Kawabe aus den USA.

Pipinsried – Der verletzungsbedingt geschrumpfte Kader des Fußball-Bayernligisten FC Pipinsried bekommt Verstärkung. Der 21-jährige Mittelfeldspieler Luke Kawabe hat sich dem FCP angeschlossen. Kawabe ist 1,75 Meter groß, am wohlsten fühlt er sich in zentraler Position. Neben dem Fußball ist das Surfen sein großes Hobby.

Luke Kawabe ist auf der Hawaii-Insel Oahu (USA) geboren, derzeit studiert er in Deutschland International Business. Das Fußballspielen erlernte er in seinem Heimatverein Mililani im Alter von vier Jahren. Später spielte er unter anderem in den Teams der Oregon State University in der höchsten amerikanischen College-Liga sowie in der Nachwuchsmannschaft des MLS-Teams Orlando City FC. Die Major League Soccer (MLS) ist die höchste Spielklasse in den USA.

„Mit ihm gewinnen wir einen Zentrumsspieler, den seine aggressive Spielweise und Mentalität prägen.“

„Luke hat uns im Probetraining voll und ganz überzeugt“, so Enver Maltas, der Sportliche Leiter des FC Pipinsried. „Mit ihm gewinnen wir einen Zentrumsspieler, den vor allem seine aggressive Spielweise und seine Mentalität prägen.“

Kawabe ist bereits spielberechtigt und steht am morgigen Samstag im FCP-Kader, wenn es in Dachau gegen den TSV 1865 geht (Spielbeginn 14 Uhr). (Redaktion Dachau)