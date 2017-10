Mangelnde Effektivität: Fürstenfeldbruck mit Nullnummer

Am Samstag hatte der SC Fürstenfeldbruck gegen Tabellenführer Garmisch noch einen 0:2-Rückstand auf- und einen Punkt geholt. Gestern verschenkten sie zwei Zähler beim 0:0 Spiel in Planegg.

„Wir haben in der ersten Halbzeit wenig zugelassen, weil wir besser gestanden sind als in den beiden vorausgegangenen Spielen“, resümierte Trainer Michael Westermair nach dem Schlusspfiff. Doch nach der Pause hätten seine Schützlinge mindestens drei Hochkaräter versenken müssen. Denn Planegg war in den letzten 20 Minuten platt.

Die erste Halbzeit war arm an Höhepunkten. Planeggs Halfmann scheiterte an SCF-Torhüter Maximilian Knobling, dessen Stürmerkollege Ilija Sivonjic wurde bei einem Sturmlauf aus der eigenen Hälfte in Richtung Planegger Tor vom Schiri wegen Abseits zurückgepfiffen. Eine klare Fehlentscheidung. Lebhafter wurde die Partie erst in den zweiten 45 Minuten.

Die Westermair-Elf erhöhte den Druck und drängte den Tabellenfünften in die eigene Hälfte zurück. Doch erneut musste Knobling erst mal das 0:0 festhalten, als nach einer weiten Flanke auf den rechten Flügel De Benedetta völlig frei vor dem Brucker Schlussmann auftauchte. Dann hatten die Brucker das erste Mal den Torschrei auf den Lippen, als Jannick Demmer von der Torauslinie zurück auf Sivonjic spielte, der Ball im Tor landete, aber der Brucker Stürmer wohl die Hand zur Hilfe genommen hatte. Nach einem Freistoß-Knaller der Gastgeber war nur noch der SCF am Drücker. Erst verpasste der eingewechselte Valentin Batzer eine scharfe Hereingabe von Kristian Paluca. Und zu guter Letzt brachte Sivonjic das Kunststück fertig, einen Abpraller des Planegger Torhüters aus drei Metern an die Querstange zu setzen.

Planegg: Krost, De Benedetta, Stadler, Bausch (81. Busl) Römpp Zitotooembo 65. Hort) Yazir (61. Boubacar) Halfmann, Petermeier, Korkmaz, Wassermann

Fürstenfeldbruck: Knobling, Ostarhild (71. Seemüller) Schöler, Madar, Paluca, Streun, Sivonjic, Alkan, Demmer, Pudic (46. Crnac) Ricter (81. Batzer)

Schiedsrichter: Hintermaier (Arnbach)

Gelbe Karten: De Benedetta, Zitotooembo, Stadler, Bausch, Halfmann, Petermeier, Schöler; Streun Zuschauer 80

Quelle: fussball-vorort.de