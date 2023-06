Schwabl sieht Boykott-Drohung der Landesligisten gelassen: „Haben wir bei Türkgücü auch gesagt“

Von: Noah Hölch

Manni Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching blickt der Boykott-Drohung des TSV Gilching entspannt entgegen. © Imago Images /Frank Hoermann/SVEN SIMON

Die Vorwürfe aus der Landesliga Südwest zum Fall Unterhaching II schlugen hohe Wellen. Auf diese reagierte nun Manni Schwabl, Präsident der SpVgg.

München/Unterhaching - Es war das Streitgespräch am Montagmittag: Die Bekanntgabe des BFV, dass die Reserve der SpVgg Unterhaching kommende Spielzeit regulär am Punktspielbetrieb in der Landesliga Südwest teilnehmen wird, sorgte für viel Gegenwind seitens der Konkurrenz. Im Rahmen des Pressetermins des Drittligaaufsteigers äußerte sich Manni Schwabl, Präsident der Vorstädter, am Montagmittag zu den Vorwürfen.

Konkurrenz schimpft: „War nie die Rede davon, dass Unterhaching regulär mitspielt“

Bereits in der abgelaufenen Spielzeit hat sich die U21 der Vorstädter in der Landesliga Südwest gemessen. Dies geschah jedoch ausschließlich im Rahmen einer „Aushilfe“ für den SC Ichenhausen, der sich aus der Landesliga verspätet zurückzog. Die Hachinger Reserve spielte dabei ohne Wertung.

Dies wird sich zur neuen Saison ändern, ab sofort nehmen die Hachinger ganz normal am Spielbetrieb teil. Dies entschied der BFV jedoch ohne Rücksprache mit den übrigen Teilnehmern der Landesliga Südwest: Es „war nie die Rede davon, dass Unterhaching in der nächsten Saison regulär mitspielt“, schimpft beispielsweise Stefan Schwartling, Abteilungsleiter des TSV Gilching.

Manni Schwabl sieht Redebedarf und wehrt sich gegen Vorwürfe: „Rechtlich ist alles sauber“

Mittlerweile bezog der BFV Stellung und rechtfertigte sein Handeln. Auch Haching-Päsident Manni Schwabl beteuert: „Rechtlich ist alles sauber.“ Gegen die Vorwürfe der mangelnden Kommunikation und fehlenden Austauschs will und kann sich der Ex-Profi hingegen nicht wehren. Ob dies nun auf die Kappe des BFV geht, oder auf die des Drittliga-Rückkehrers, ist sich Schwabl nicht bewusst: „Vielleicht hätten wir vorher jeden anrufen müssen.“

Das gilt es laut Schwabl nun nachzuholen: „Da muss man jetzt im Nachgang mit den Leuten reden. Wir werden eine offene Kommunikationsebene suchen.“ Denn der Haching-Präsident „habe keine Lust, dass, wenn wir auswärts spielen, alle mit der Faust in den Taschen da stehen.“ Im Dialog soll der Konflikt also gelöst werden.

Manni Schwabl rechtfertigt Wiedereinführung der U21: „Es ist jetzt eine andere Zeitrechnung“

Der Ärger über die Rückkehr der Vorstädter-Reserve hatte aber noch einen weiteren Grund: „Unterhaching hat sich vor ein paar Jahren mit seiner zweiten Mannschaft aus der Bayernliga zurückgezogen und will jetzt, weil es gerade wieder gut reinpasst, dorthin zurück“, klagt der Abteilungsleiter des TSV Schwabmünchen, Germar Thiele.

Laut Schwabl beginnt jetzt jedoch „eine andere Zeitrechnung.“ Schließlich ist die U21 nicht mehr das „Abschiebeteam“ der 1. Mannschaft. Sondern eine Aufbaumannschaft, die für den Nachwuchs den Sprung aus der A-Jugend in den Profibereich erleichtern soll, erklärt Marc Unterberger, der neue Cheftrainer des Profiteams.

Manni Schwabl über Boykott-Drohung: „Sowas haust du mal aus der Emotion raus“

Das größte Ausrufezeichen in der ganzen Kritik setzte wohl Stefan Schwartling mit seinen Äußerungen zu einem möglichen Boykott: „Vielleicht treten wir zweimal nicht an.“ Schwabl blickte den Drohungen jedoch gelassen entgegen: „Das habe ich damals mit Türkgücü (München) auch gesagt. Sowas haust du mal aus der Emotion raus.“

Indessen ist der 57-Jährige verwundert, von welchen Vereinen der Gegenwind kommt: „Komischerweise sind da Vereine dabei, wo wir auch schonmal beim Benefizspiel waren, vielleicht haben sie das dann vergessen.“ Übel nimmt es Schwabl aber keinem Klub. Eine ausführliche Aussprache soll in naher Zukunft jeden Unmut beseitigen. (Noah Hölch)