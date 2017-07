Marian Knecht im Video über seine Zweikämpfe mit Hummels

Der BCF-Neuzugang nach dem Bayern-Spiel

Einmal gegen die großen Bayern zu spielen und gegen Mats Hummels ins Laufduell zu gehen. Davon träumt sicherlich jeder Amateurfußballer, gerade in Bayern. Für Marian Knecht vom BCF Wolfratshausen ist dieser Traum am Donnerstag in Erfüllung gegangen.