Marinovic über Buchbach? "Da spiele ich lieber gegen die USA"

SpVgg Unterhaching - Vergangenen Montag stellte sich Stefan Marinovic per Facebook-Livestream den Fragen seiner Fans. Fussball-Vorort hat die besten Antworten zusammengefasst.

Aktuell befindet sich die Mannschaft von Claus Schromm im Trainingslager im spanischen Alicante. Das Team um Stammkeeper Stefan Marinovic bereitet sich dort auf die Regionalliga-Rückrunde vor. Neben Fußball und Playstation findet der Nationaltorhüter auch Zeit für seine Fans. Per Facebook Live-Stream auf der Seite der SpVgg Unterhaching stellte sich der 25-Jährige den Fragen seiner Anhänger. Fussball Vorort hat die besten Antworten zusammengefasst:

Wie ist das, erst in der Nationalmannschaft zu spielen und dann in der Liga gegen Schalling-Heining zu kicken?

(lacht) Ja, dass ist natürlich was anderes. Du kannst das nicht vergleichen. Es ist immer schwierig gegen Schalling-Heining oder Buchbach zu spielen, aber es ist auch schwer gegen Mexiko oder USA zu spielen. Es sind einfach zwei verschiedene Sachen, aber ich nehme beide sehr ernst.

Wie oft gehst du ins Fitnessstudio?

Nicht so oft wie Uli Taffertshofer.

Freust du dich schon auf dein Duell mit Cristiano Ronaldo beim Confed Cup?

(lacht) Ich kann jetzt nicht daran denken, wir müssen erstmal den Aufstieg schaffen. Dann kann man über Cristiano reden.

Könntest du dir vorstellen, im Falle eines Aufstiegs noch weitere Jahre bei Haching zu verbringen?

Ja, grundsätzlich schon, aber das hängt auch bisschen von der Nationalmannschaft ab. Sie wollen, dass ich höher spiele. Dritte Liga wäre dann natürlich höher. Ich will unbedingt bleiben, aber für mich ist Fußball eben mein Job, meine Arbeit. Ich muss davon leben können. Ich hab nur zehn Jahre Zeit und muss deshalb auch auf den Unterhalt schauen.

Was sind deine Ziele für die Zukunft?

Ich würde schon gerne 2. Bundesliga spielen. Das ist momentan mein Ziel.

Wie findest du den TSV Buchbach?

Ein sehr unangenehmer Gegner, vor allem auswärts. Da spiel ich lieber gegen die USA (lacht).

Wenn wünscht du dir in der Relegation?

Gegen eine Süd-West-Mannschaft zu spielen wird schwer. Die haben auch viel Geld, ähnliche Mittel wie Haching. Lieber einen anderen Gegner aus einer anderen Liga.

Wie gut bist du mit eurem Top-Star Winston Reid (Neuseeländischer Nationalspieler bei West Ham United Anm.d.Red.) befreundet?

Winston Reid ist extra-klasse. Er spielt Premier League und ist auch Kapitän gewesen. Er ist ein bisschen eigen. Ich glaube, es lastet viel Druck auf seinen Schultern, daher öffnet er sich nicht so.

Wer ist dein Lieblingstorwart?

Ich glaube, es ist Buffon, er hat ein unglaubliches Durchhaltevermögen. Ich würde auch gerne mit 39 noch Champions League spielen können.

Würdest du Claus Schromm mal gerne fragen, ob er dich im Sturm aufstellt?

Manchmal will ich echt im Sturm spielen. Jeder Torwart kann Stürmer spielen. Ich, Kopfball, Tor.

Was hältst du von RB Leipzig?

Ich bin ein Fan von Vereinen, die eine längere Geschichte haben, aber ein Verein muss einfach irgendwo anfangen. RB hat es natürlich mit Geld geschafft. Geld regiert alles. Leider.

Wer hat die kleinste Kabine der Liga?

Buchbach! Mit 18 Mann wird es da schon sehr eng.

Gegen welchen deutschen Verein würdest du am liebsten spielen?

Kommt drauf an. Von der Stimmung her in Dortmund.

Ist Claus Schromm ein strenger Trainer, oder lässt er euch viele Freiheiten?

Unser Trainer ist fair. Er lässt Sachen zu, ist aber auch streng. Es gibt natürlich Grenzen. Fairness ist das wichtigste.

Quelle: fussball-vorort.de