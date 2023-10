Markt Schwaben will oben dranbleiben, Aßling weg von der Gefahrenzone

Von: Olaf Heid

Teilen

Aßlings Coach Laszlo Ziegler musste sich mit seinem Team in dieser Saison erst einmal geschlagen geben. © TSV Aßling

Während die SpVgg Markt Schwabener Au gegen Neubeuern drei Punkte anpeilt, wartet auf den TSV Aßling in der Bezirksliga die SG Polling/Mühldorf.

„Unser klares Ziel ist es, drei Punkte zu holen.“

Nach dem gerechten Remis im Bezirksliga-Derby in Aßling wäre die SpVgg Markt Schwabener Au an diesem Samstag mit einem Punkt nicht zufrieden. Gegen den Abstiegskandidaten aus Neubeuern (Kreis Rosenheim) soll es im Heimspiel einen Pflichtsieg geben, so Co-Trainer Matthias Reiter. „Unser klares Ziel ist es, drei Punkte zu holen.“ Das kann die SpVgg in Topaufstellung tun: Anna Formanski und Johanna Gaubatz sind zurück. (Olaf Heid)

Aßling fehlen sechs Stammspielerinnen gegen die SG Polling/Mühldorf

Die beiden „Bonusspiele, in denen man nur gewinnen kann“, so TSV-Coach Laszlo Ziegler, sind abgehakt. Immerhin einen Punkt nahmen die Aßlinger Fußballerinnen als Außenseiter aus den Duellen gegen die Topteams Markt Schwaben (2:2) und Bad Aibling (0:5) mit. „Die Spiele, die für uns entscheidend sind, kommen nun in den nächsten vier Wochen auf uns zu“, betont Ziegler. Solch eines wartet am Sonntag auf sein Team, das auf Rang acht direkt hinter Gastgeber SG Polling liegt.

Mit einem Sieg würde Aßling sich bereits ein Polster auf die Abstiegszone erspielen. Allerdings muss Ziegler gleich auf sechs Stammkräfte (Vroni und Kathi Kraus, Greimel, Henke, Winter, Limberger) verzichten. Heidemarie Bortenschlager kann spielen, aber der Einsatz von Torjägerin Sandra Funkenhauser ist fraglich. „Viele Optionen bleiben nicht mehr. Wir sind noch stark am Basteln“, beschleicht Ziegler kein gutes Gefühl. (Olaf Heid)