Die SpVgg Markt Schwabener Au düpiert Spitzenreiter - Aßling zeigt starke Nerven

Von: Olaf Heid

Teilen

1:2-Niederlage gegen die SpVgg Markt Schwabener Au: Martin Baumgartl verliert mit Traunstein erstmals in dieser Saison. © DJK Traunstein

Während die SpVgg Markt Schwabener Au einen Sieg gegen Bezirksliga-Tabellenführer Traunstein feiert, gewinnt auch Aßling gegen Neubeuern.

Markt Schwabener Au fügt Traunstein erste Niederlage zu

Markt Schwaben – Wenn der verlustpunktfreie Bezirksoberliga-Absteiger den Kreisliga-Meister trifft, der zuletzt erstmals verloren hat, sind die Vorzeichen scheinbar abgesteckt. Dass die SpVgg Markt Schwabener Au um Trainer Thomas Leber aber kein normaler, sondern ein spielstarker Aufsteiger ist, hat sie gegen die DJK Traunstein eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Gastgeberinnen gewannen ein gutes, intensives Heimspiel mit 2:1 (2:0).

„Insgesamt eine sehr gute Mannschaftsleistung.“

„Insgesamt verdient und eine sehr gute Mannschaftsleistung“, lobte Co-Trainer Matthias Reiter. „Wir haben die ersten 30 Minuten dominiert und auch die beiden Tore erzielt.“ Susanne Bajraktari brachte die Gastgeberinnen in der 9. Minute bereits per Sololauf um die DJK-Torhüterin herum in Führung. Eva Schmitt legte nach einer schnellen Kombination aus kurzer Distanz zum 2:0 (20.) nach.

Doch danach kam der Primus auf. „Wir haben etwas die Ordnung verloren und dem Gegner mehr Spielanteile gestattet“, schilderte Reiter. In der Pause stellten die SpVgg-Trainer darum um und ließen engmaschiger verteidigen. „Wir hatten das Spiel wieder im Griff.“

Aufsteiger setzt nächstes Ausrufezeichen in der Bezirksliga

Allerdings waren die letzten zehn Minuten noch einmal sehr hektisch. Die Gäste verkürzten nach einem Freistoß noch auf 1:2 (87.), doch mehr ließ Markt Schwabener Au nicht zu. Auch wenn Reiter gestand, „dass wir Glück hatten“. Drei Minuten vor Schluss „hat uns die Latte den Sieg gerettet“. Spitzenreiter Traunstein musste mit der ersten Saisonniederlage vom Platz gehen, SpVgg hingegen sorgte damit für das nächste Ausrufezeichen eines spielstarken Aufsteigers. (Olaf Heid)

Markt Schwaben: Lehner, Eberherr, Liebelt, Gaubatz, Rimschneider, Schulmeyer, Schröter, Weber, Bajraktari, E. Schmitt, Staudigl; Korb, Mayer, Witz, Schreil.

TSV Aßling gewinnt „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen Neubeuern

Er war riesengroß, der Stein, der den Aßlinger Fußballerinnen vom Herzen fiel. Auch wenn der Erfolg erst spät zustande kam. Ein „Sechs-Punkte-Spiel“ hatte Coach Laszlo Ziegler angekündigt. Er selber musste aber (familienbedingt) nicht mitzittern, für ihn coachte erneut Mario Brunner die Büchsenbergerinnen. Mit Erfolg. Lange sah es danach aus, als sollte das Ergebnis im Kellerduell keine der beiden Mannschaften wirklich zufrieden stellen. Doch Katharina Kraus behielt in der 83. Minuten die Nerven und verwandelte einen Elfmeter zur Aßlinger Führung. Neubeuern stemmte sich gegen die drohende Niederlage. Und erst als Verena Krumay mit dem 2:0 in der Nachspielzeit (90.+3) die drei Zähler gesichert hatte, durften die Gäste erleichtert aufatmen. Während die Neubeuerner Frauen weiterhin auf ihren ersten Punktgewinn dieser Bezirksligarunde warten, rutschten die Aßlingerinnen dank ihres ersten Sieges in der Tabelle (vorübergehend) hoch auf Rang sieben. (Wolfgang Herfort)

Aßling: Greimel, Deliano, Krumay, Geißinger, Funkenhauser, Geißinger-Sowa, Limberger, Bortenschlager, V. Kraus, Graupe, Klostermeier - K. Kraus, Winter.