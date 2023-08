Massenhausen mit Last-Minute-Sieg - Fünf Tore für Vötting II und Eichenfeld - Remis in Kirchdorf

Einen Schritt schneller: Massenhausens Sebastian Kratzl (l.) kommt vor seinem Kranzberger Gegenspieler Niklas Mayr an den Ball. Foto: Lehmann © Lehmann

Während Andreas Scheibeck Massenhausen zum 1:0-Sieg gegen Kranzberg II schießt, treffen Vötting II und Eichenfeld in der A-Klasse fünfmal.

Landkreis – Richtig eng wurde es am Wochenende für die bisherigen Spitzenteams der A-Klasse 5: Sowohl der SC Massenhausen als auch der FC Neufahrn ließen ihre Gegner lange hoffen. Beide Favoriten siegten am Ende jedoch knapp. Deutlicher machten es da die SG Eichenfeld und der SV Vötting II, die ihre Kontrahenten mit jeweils fünf eigenen Treffern bezwangen.

„Wir haben hinten Glück gehabt und vorne Pech. Das hätten beide gewinnen können.“

SC Kirchdorf II – SV Ilmmünster 1:1 (1:0). Eine „enorme Steigerung zum Rohrbach-Spiel“ zeigte die Kirchdorfer Zweite und sicherte sich den ersten Zähler der Saison. In einer Partie auf Augenhöhe war Coach Severin Reinmoser sehr zufrieden mit seinem Team. „Wir haben hinten Glück gehabt und vorne Pech. Das hätten beide gewinnen können.“ Nachdem Stephan Fischer die Hausherren früh in Führung gebracht hatte, glichen die Gäste im zweiten Durchgang aus. Mit dem guten Gefühl des ersten Erfolgserlebnisses gehen die SCK-Fußballer nun in die kommenden Trainingseinheiten, bevor man nach dem spielfreien Wochenende den positiven Trend fortsetzen will.

Tore: 1:0 Stephan Fischer (13.), 1:1 Andreas Koberowsky (56.).

Last-Minute-Sieg für Massenhausen

SV Kranzberg II – SC Massenhausen 0:1 (0:0). Spannend bis zum letzten Angriff machte es der Tabellenführer aus Massenhausen. „90 Minuten komplett dagegengehalten“ habe die Heimelf um Trainer Tobias Baierl, die sich stark auf die eigene Defensive konzentrierte. Auch deshalb kam es trotz deutlich mehr Ballbesitz der Gäste zu keinen klaren Torchancen auf beiden Seiten. „Ein Unentschieden wäre definitiv verdient gewesen.“, erklärte der Übungsleiter der SVK-Reserve.

„Ein glückliches Ende“ nahm die Partie hingegen für SCM-Coach Andreas Langer, bei dem zwei Kicker verletzungsbedingt ausgewechselt werden mussten. Doch der eingewechselte Andreas Scheibeck stand am Ende goldrichtig: Nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten lenkte er das Leder mit der letzten Aktion des Tages über die Linie. Drei Spiele – kein Gegentor: Mit diesem Traumstart geht Massenhausen nun in die Spitzenspiele gegen den TSV Eching II und den FC Neufahrn.

Tore: 0:1 Andreas Scheibeck (90.).

FC Neufahrn dreht Spiel nach Halbzeitrückstand

FCA Unterbruck II – FC Neufahrn 1:2 (1:0). Die Führung aus der Hand gegeben hat die Reserve des FCA Unterbruck. Nach einer guten ersten Hälfte entwickelte sich das Spiel zu einem regelrechten „Sommerkick“, bei dem Neufahrns Spielertrainer Andreas Voggt aufgrund von personellen Engpässen vier Torhüter auf den Rasen schicken musste. Florian Hackl, einem Keeper in ungewohnter Position, gelang am Ende sogar der Siegtreffer. „Drei Punkte – Mund abwischen“, so lauteten die Worte vom Neufahrner Coach nach dem aus seiner Sicht gerechtfertigten Erfolg. Anderer Meinung war FCA-Trainer Florian Danhofer, für den nach der unglücklichen Elfmeterentscheidung zum 1:1 ein „leistungsgerechtes Unentschieden drin gewesen wäre“.

Tore: 1:0 Lucas Schimming (29.), 1:1 Michael Joba (67.), 1:2 Florian Hackl (76.).

Erster Saisonsieg für den SV Vötting II

SV Dietersheim – SV Vötting II 2:5 (1:2). Den Gegner immer wieder rankommen lassen haben die Vöttinger Fußballer. Nach der Doppelführung gelang den SVD-Kickern per Foulelfmeter der Anschlusstreffer. Und auch nach der Pause habe die Elf von Jannis Göft-Michaelis „den Gegner durch eigene Fehler selbst ins Spiel gebracht“. Doch sein Team erzielte die Tore zum richtigen Zeitpunkt, und mit „einer ordentlichen Leistung“ holte sich die Reserve der Kiesweiher-Kicker in Dietersheim den ersten Saisonsieg.

Tore: 0:1 Max Pieringer (14.), 0:2 Andreas Fretz (17.), 1:2 Seweryn Szczecina (19.), 1:3 Andreas Fretz (62.), 2:3 Seweryn Szczecina (64.), 2:4 Sebastian Pflügler (83.), 2:5 Petar Projic (86.).

„Endlich haben wir uns mal belohnt.“

SG Eichenfeld – SV Pulling 5:1 (3:0). „Endlich haben wir uns mal belohnt“, freute sich SGE-Coach Ludger Reuter, dessen Team trotz zweier starker Spiele zum Auftakt nur einen Punkt vorweisen konnte. „Nicht mehr zu stoppen“ war seine Auswahl gegen die Gäste aus Pulling, denen kurz vor Schluss immerhin noch der Ehrentreffer zum 5:1-Endstand gelang. Besonders bemerkenswert: zwei der fünf Eichenfelder Tore entstanden aus Standardsituationen, die der Trainer zuvor einstudieren hatte lassen.

Tore: 1:0 Tom Huber (29.), 2:0 Aaron Raidt (29.), 3:0 Aaron Raidt (36.), 4:0 Markus Ujwari (60.), 5:0 Niklas Reuter (63.), 5:1 Kevin Frick (78.). (Franziska Kugler)