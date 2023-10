Viererpack! Mathias Fetsch watscht Essen ab und beendet die Hachinger Durststrecke

Von: Robert M. Frank

Teilen

Viermal einen Grund zum Jubeln: Mathias Fetsch erzielt gegen Essen alle Tore für die SpVgg Unterhaching. © Sven Leifer

Mathias Fetsch erwischt einen Sahnetag und schießt die SpVgg Unterhaching gegen Rot-Weiß Essen im Alleingang zum dritten Saisonsieg.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching hat die Durststrecke von zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg mit einem 4:0 (2:0) im Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen beendet. Hachinger Matchwinner war diesmal vor 3 600 Zuschauern im uhlsport Park Mathias Fetsch. Der 35-jährige Stürmer erzielte alle vier Tore der SpVgg und erledigte die Essener fast im Alleingang.

Neben Fetsch glänzt auch Unterhachings Defensive

In der ersten Hälfte schlug der großgewachsene Angreifer sowohl nach einer Ecke von Simon Skarlatidis (28.) als auch nach einer Flanke von Nils Ortel (45.+2) zweimal per Kopfball zu. Und in der zweiten Halbzeit bewies der bundesligaerfahrene Stürmer auch mit dem Fuß zweimal seine Torjägerqualitäten (57., 89.). Neben den Saisontreffern drei bis sechs von Fetsch glänzte die SpVgg auch in allen anderen Mannschaftsteilen. In der Defensive ließen die Hachinger über die gesamten 90 Minuten kaum Chancen zu.

Die zuletzt gegen Tabellenführer Dresden erfolgreichen Essener tauchten lediglich dreimal gefährlich vor dem Tor von SpVgg-Schlussmann René Vollath auf (16., 56., 72.). Der Hachinger Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können, hätten Sebastian Maier (11.), Simon Skarlatidis (12., 40.) weitere Großchancen genutzt. (Robert M. Frank)