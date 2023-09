Missel erzielt bei 5:0 gegen Bad Kohlgrub alle Wielenbacher Tore - SV Kinsau feiert 4:1-Sieg

Der Eindruck täuscht: Meist waren es die Peitinger Spieler, die beim Gastspiel in Kinsau dem Gegner hinterherliefen – und 1:4 verloren. Foto: ruder © ruder

Viel los in der Kreisklasse! Während Missel fünfmal für den SV Wielenbach trifft, holt der SV Hohenfurch ein Last-Minute-Remis gegen Unterdießen.

Landkreis – Wo stünde der SV Wielenbach, wenn er Lino Missel nicht hätte? Der Torjäger des SV Wielenbach schnürte beim 5:0-Heimsieg gegen Bad Kohlgrub einen Fünferpack. 13 der 21 Saisontore der Wielenbacher, die den siebten Sieg in Folge feierten, gehen auf das Konto von Missel. Die Teilnahme an der Meisterrunde scheint für den SVW nur noch Formsache zu sein.

Beste Chancen darauf hat auch die SG Hungerbach, die das Nachbarderby in Eglfing mit 1:0 gewann. Mit der Abstiegsrunde befassen muss sich hingegen die SG Antdorf/Iffeldorf, die sich beim 0:2 in Höhenrain die vierte Niederlage in Folge einhandelte.

Kurz vor der zweiten Saison-Niederlage stand der SV Hohenfurch im Heimspiel gegen den SV Unterdießen. Doch ein Treffer in der 90. Minute bescherte dem souveränen Tabellenführer noch das 1:1. In der Kreisklasse 8 haben zur Rundenmitte noch alle sieben Mannschaften die Chance auf die Teilnahme an der Meisterrunde. Der Abstand zwischen dem Tabellenzweiten Burggen/Bernbeuren und Schlusslicht Fuchstal beträgt nur drei Punkte. Heimsieg feierten in dieser Gruppe der SV Kinsau (4:1 gegen den TSV Peiting II) und die SG Burggen/Bernbeuren (2:0 gegen den SV Fuchstal). (Redaktion Schongau)